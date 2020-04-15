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VOLARANT ARTIK DÜŞÜK PİNGLE OYNANABİLECEK

Riot Games’in rekabete dayalı, karakter tabanlı PC oyunu VALORANT’ın Türkiye veri merkezi denemeleri başladı. Riot Games’in VALORANT için en büyük vaatlerinden biri olan düşük ping rakamları da bu aşamadan itibaren ülkemiz oyuncuları tarafından test edilebilecek.

VOLARANT ARTIK DÜŞÜK PİNGLE OYNANABİLECEK

Riot Games’in rekabete dayalı, karakter tabanlı PC oyunu VALORANT’ın Türkiye veri merkezi denemeleri başladı. Riot Games’in VALORANT için en büyük vaatlerinden biri olan düşük ping rakamları da bu aşamadan itibaren ülkemiz oyuncuları tarafından test edilebilecek.

15 Nisan 2020 Çarşamba 14:48
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VOLARANT ARTIK DÜŞÜK PİNGLE OYNANABİLECEK

Riot Games’in taktiksel nişancılık oyunu VALORANT, 7 Nisan Salı günü kapalı beta dönemine başlamış, tüm dünyada Twitch izlenme rekorları kıran oyun ülkemizdeki oyuncular tarafından da heyecanla karşılanmıştı. Riot Games’in VALORANT için verdiği ve özellikle ülkemizdeki nişancılık oyuncularını heyecanlandıran düşük ping vaadi ise kapalı beta döneminde test edilmeye başlandı.

Özellikle rekabetçi nişancılık oyunlarının sonucunu büyük oranda etkileyen düşük ping değerlerini ülkemizdeki oyunculara sunmak için ciddi yatırımlar yapacağını belirten Riot Games, Türkiye’de kurmaya başladığı veri merkezleri ile ülkemizdeki oyunculara en iyi oyun deneyimini sunmak için çalışmalarına devam ediyor.

Testleri başlayan veri merkezleri sayesinde Riot Games, ülkemizdeki oyunculara bir yandan Avrupa’daki oyuncular ile eşleşme fırsatı sunarken diğer yandan 5 ms’e kadar düşebilen ping değerleri sayesinde rekabette dezavantaj yaşatmamayı hedefliyor. Ping değerleri internet servis sağlayıcıları, teknik altyapı, sunucuya fiziksel uzaklık gibi birçok dış faktör nedeniyle farklılık gösterse de bundan sonra VALORANT oyuncularını çok daha iyi ping değerlerinin beklediği bir gerçek.

Son Güncelleme: 15.04.2020 14:54
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