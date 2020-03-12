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Vodafone ve Masterpass’tan büyük yenilik: Temassız kartla yükleme

Dijital dönüşüme öncülük ederek müşterilerinin deneyimini kolaylaştıran Vodafone’dan büyük bir yenilik daha geldi. Vodafone, ödeme teknolojileri lideri Masterpass ile imza attığı işbirliği sayesinde, Yanımda uygulamasında temassız kart ile doğrudan yükleme özelliğini müşterilerine sundu.

Vodafone ve Masterpass’tan büyük yenilik: Temassız kartla yükleme

Dijital dönüşüme öncülük ederek müşterilerinin deneyimini kolaylaştıran Vodafone’dan büyük bir yenilik daha geldi. Vodafone, ödeme teknolojileri lideri Masterpass ile imza attığı işbirliği sayesinde, Yanımda uygulamasında temassız kart ile doğrudan yükleme özelliğini müşterilerine sundu.

12 Mart 2020 Perşembe 16:27
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Vodafone ve Masterpass’tan büyük yenilik: Temassız kartla yükleme

Dijital işlemleri kolay ve erişilebilir kılmayı hedefleyen Vodafone, Masterpass ile yaptığı işbirliği ile bir yeniliğe daha imza attı. Vodafone Yanımda’da yayına alınan “temassız kart ile yükleme” özelliği sayesinde müşteriler artık çok daha hızlı TL ve paket yüklemesi yapabilecek.

Android işletim sistemi ve NFC özelliğine sahip cihazları bulunan Vodafoneluların faydalanabileceği bu yeni özellik sayesinde, TL ve paket yüklemesi yapmak isteyen müşteriler Vodafone Yanımda uygulamasında yer alan yeni "Temassız Kart ile Yükle" seçeneği üzerinden, Masterpass’in güvenli ödeme altyapısı sayesinde kolayca yükleme gerçekleştirebiliyor. Bunun için tek yapmaları gereken temassız özellikli kredi ya da banka kartlarını telefonlarına yaklaştırmak.

Temassız özellikli kart başarılı bir şekilde okunduğunda, banka tarafından gönderilen tek kullanımlık şifre müşteri tarafından doğrulanıyor ve yükleme işlemi anında tamamlanıyor. Daha önce Masterpass üyeliği olan müşteriler Vodafone Yanımda'da otomatik olarak tanınıyor ve kullanıcılar mevcut kayıtlı kartlarını seçerek kart bilgilerini girmeden ödeme gerçekleştirebiliyor.

Temassız ödeme özelliği, Yanımda uygulamasını her geçen gün büyüyen dijital ekosistemin vazgeçilmez parçalarından biri halinde getirmede de önemli bir adım.

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