Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK ETKİNLİKLER İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN 2019 EKOVİTRİN 2018
BİST
106588
ALTIN
268.562
DOLAR
5.7159
STERLİN
7.3412
EURO
6.3130

“Veri Tayfa” ile çocuklar eğlenirken öğreniyor

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, çeşitli şehirlerde çocuklara yönelik düzenlediği “Veri Tayfa” etkinliğiyle farkındalık oluşturuyor. “Veri Tayfa” gösterilerinde çocuklar bir yandan kişisel verilerini korumaları gerektiğini öğrenirken bir yandan da eğleniyorlar.

“Veri Tayfa” ile çocuklar eğlenirken öğreniyor

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, çeşitli şehirlerde çocuklara yönelik düzenlediği “Veri Tayfa” etkinliğiyle farkındalık oluşturuyor. “Veri Tayfa” gösterilerinde çocuklar bir yandan kişisel verilerini korumaları gerektiğini öğrenirken bir yandan da eğleniyorlar.

23 Kasım 2019 Cumartesi 13:55
1244 Okunma
“Veri Tayfa” ile çocuklar eğlenirken öğreniyor

Kişisel Verileri Koruma Kurumu farkındalık çalışmaları kapsamında çocuklara yönelik olarak değişik şehirlerde sergilenecek bir etkinlik başlattı. Çocuklar tarafından yoğun ilgiyle takip edilen TRT Çocuk Kanalı’nın “Rafadan Tayfa” adlı çizgi filmi, “Veri Tayfa” adıyla alışveriş merkezlerinde müzikli gösteri şeklinde sergilenmeye başladı. İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Aydın’da başlayan gösteriler Denizli, Antalya, Konya, Ankara, Trabzon, Diyarbakır, Gaziantep, Adana ve Kayseri’de devam edecek.

“Veri Tayfa”da müzik eşliğinde, çocuklara yaş gruplarına uygun şekilde kişisel verinin ne olduğu, sosyal medyada paylaşımlar yaparken nelere dikkat etmek gerektiği ve kişisel verilerin ne kadar önemli olduğu eğlenceli bir dille anlatılıyor.

Eğlenirken öğreniyorlar

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk BİLİR, ülkemizin geleceği olan çocuklar ve gençlerin veri koruma bilincine sahip olabilmesi için çeşitli faaliyetlerde bulunduklarını belirterek, “Çocuklarımız için kişisel verilerinde farkındalık ve bilinç meydana getirecek bir projeyi Dünya Çocuk Hakları Günü’nde hayata geçirdik. Bu projeyle Çocuklar “Veri Tayfa” gösterilerinde kişisel verilerinin neler olduğunu ve bunları paylaşma aşamasında nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda bilgileniyor, eğlenirken öğreniyorlar” dedi.

Öte yandan “kişisel verilerin korunmasının, kişinin kendisinin korunması” olduğunun altını çizen BİLİR,  “Kişisel verilerimize sahip çıkmalıyız. Bununla birlikte veri koruma bilincini zihinlere yerleştirmemiz gerekir. Bu alışkanlığı çocuklarımıza aşılayabilirsek kişisel verilerin korunması anlamında geleceğe güvenle bakabiliriz. Onlar öğrendiklerini hayatlarında uygulamaya başladıklarında daha güvende olacaklar. Günlük yaşamımızdaki riskler karşısında çocukları ve gençleri asıl koruyacak olan veri koruma bilinci ve farkındalıktır’’ diye konuştu.

“Veri Tayfa’’ isimli etkinlik hakkında Kurumun resmi web sitesi kvkk.gov.tr üzerinden detaylı bilgi edinilebilir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dijital dönüşümde rekabet büyüyor
Dijital dönüşümde rekabet büyüyor
TEKSAN Enerji Buluşmaları’nın ilkini düzenledi
TEKSAN Enerji Buluşmaları’nın ilkini düzenledi
Ayıklama makinelerinde yeni dönem
Ayıklama makinelerinde yeni dönem

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim