Vakıf Emeklilik, teknolojik yenilikleriyle yarını karşılamaya hazırlanıyor

Bireysel emeklilik ve hayat sigortası sektörünün öncü şirketi Vakıf Emeklilik, sektöründe bir ilk olan Dijital Dönüşüm Müdürlüğü ile teknoloji ve dijitalleşme süreçlerini tek elden yürütüyor. Operasyonel verimliliğini en yeni teknolojik imkânlarla desteklemeyi amaçlayan Vakıf Emeklilik, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik stratejilerini birleştirerek, müşterilerine sunduğu hizmetleri daha kaliteli bir hale getirmeyi hedefliyor. Vakıf Emeklilik dijitalleşme çalışmalarıyla şimdiden yılda 2,4 milyon ağacın kesilmesini önleyerek, sürdürülebilirlik adına örnek bir sonuca imza attı.

Dijitalleşme yolunda yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Vakıf Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Cenk Torgalöz, müşterilerine sunduğu hizmetleri çeşitlendirmek ve şirketin operasyonel verimliliğini artırmak amacıyla pek çok proje ürettiklerini söyledi. “Özellikle müşteri deneyimini en doğru biçimde desteklemek için teknoloji ve dijitalleşme süreçlerini büyük bir özenle ele almak durumundasınız” diyen Torgalöz, sözlerine şöyle devam etti: “Vakıf Emeklilik olarak teknolojiyi işin içine katarak müşteri deneyimi ve operasyonel verimlilik gibi konularda lider ve yenilikçi bir vizyon belirleyerek sektöründeki ilk dijital dönüşüm müdürlüğünü şirketimiz bünyesine kattık. Bu anlayış ve çalışma metodolojimizin bir sonucu olarak müşterilerimize mobilden ve web ortamından hizmet sağlayarak müşteri hizmet kalitemizi çağın gereksinimlerine uygun bir hale getiriyoruz.”

Dijital dönüşüm projeleri ile büyük tasarruf sağlandı

Dijital dönüşüm vizyonu ile uzun süredir geleneksel yöntemlerle sağladıkları birçok hizmeti, dijitalleştirerek müşterilerine sundukları deneyimin kalitesini artırdıklarını anlatan Torgalöz, “Operasyonel verimlilik ve sürdürülebilirlik adına son derece önem taşıyan projelerimiz ile yılda 2.4 milyon ağacın kesilmesini önledik ve hızlanan süreçlerle tam 1600 güne denk gelen bir zaman tasarrufu sağladık. Ayrıca manuel süreçlerde oluşabilecek hataları minimuma indirdik.

Süreçlerde hızlı aksiyon almamızı sağlayan projelerimizden önemli bir tanesi de hayat ve ferdi kaza sigortacılığı branşında yer alıyor. Vakıf Emeklilik olarak müşterilerimizin sevdiklerinin zor zamanlarında, onlara ek bir yük getirmeden sistemlerimizi günlük olarak takip ediyoruz. Bir müşterimizin olası vefatı durumunda devletimizin resmi kaynakları ile entegre bir şekilde çalışan dijital altyapımız otomatik olarak gelen bilgilerle günlük olarak güncelleniyor. Bu sayede uzun süren tazminat ödeme sürelerini hızlandırarak müşterilerimizin yasal varislerine ek bir külfet getirmeden ödeme süreçlerimizi hemen başlatabiliyoruz” dedi.

Yenilenen Cep Şube katılımcıların hayatını kolaylaştıracak

Yıllık hayat, ferdi kaza ve bireysel emeklilik ürünlerini cep şubesi ile müşterileriyle buluşturan Vakıf Emeklilik, dijital dünyanın sağladığı yenilikçi çözümleri en doğru şekilde kullanabilmek amacıyla 2014 yılında hayata geçirdiği mobil uygulamasını müşteri beklentilerine uygun bir şekilde yeniden geliştirdi.

Yeni Cep Şube ile ilgili bilgi veren Cenk Torgalöz, “Yenilenen Cep Şubemiz, kullanmakta olduğumuz yazılımlarımız ve hayatımızda artık yeni bir yer tutan robot çalışanlarımızla yarını karşılamaya hazırlanıyoruz. Vakıf Emeklilik’in katılımcıların hayatını kolaylaştıracak yeni mobil uygulamasına eklenen parmak izi ve Face ID özellikleri sayesinde, müşteri kimlik güvenliği önlemleri optimize edildi. Böylece, mobil şube kullanıcılarının telefon numaralarının doğrulanması ve hatta değiştirilmesi mümkün hale getirildi. Yeni uygulamada şifre değiştirme işlemleri de aplikasyona dahil edildi ve müşterilerin çağrı merkezimizi aramasına gerek kalmaksızın, mobil şube aktivasyonlarını gerçekleştirebilmeleri imkanı sağlandı” diye konuştu.

Ar-Ge Merkezi sektörde bir ilk olma özelliği taşıyor

Vakıf Emeklilik, sektöründe bir ilke daha imza atarak, yerinde Ar-Ge Merkezi kurdu. Vakıf Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Cenk Torgalöz, “2019 Şubat ayı itibariyle faaliyetlerine başlayan ve 22 kişilik bir kadroya sahip olan Vakıf Emeklilik Ar-Ge Merkezi; A.I (yapay zekâ), machine learning (makine öğrenimi), blockchain (blok zinciri) gibi yeni teknolojileri kullanarak inovatif projeler geliştiriyor. Ar-Ge Merkezimizde dijital çağın gerektirdiği tüm teknolojik alt yapılar kullanılarak başta şirketimiz olmak üzere sektörümüzün de gelişimine katkıda bulunmak ana amacımız” sözleriyle Ar-Ge Merkezi’nde yürütülen çalışmaları özetledi.