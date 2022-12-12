Ücretli "Mavi Tik" uygulaması bugün başlıyor!

Hesaplara mavi tik getirecek bir uygulama olan "Twitter Blue" ile ilgili Twitter'dan önemli bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada uygulamanın 12 Aralık itibariyle devreye alınacağı belirtildi.Uygulama için aylık 8 dolarlık bir abonelik ücreti alınacağı açıklandı. Apple kullanıcıları için ise abonelik bedeli 11 dolar olacak.

Abonelik uygulamasını kullananlar için ise paylaşımları düzenlemek, yüksek çözünürlüklü video yüklemek ve hesabın mavi tikle onaylanması mümkün olacak.

Açıklamada Apple kullanıcılarının neden daha fazla ücrete tabi tutulacağıyla ilgili bilgi verilmedi. Daha önce çıkan yorumlarda Twitter'ın, Apple'ın uygulamalardan ücret alması nedeniyle böyle bir adım attığına işaret edilmişti.

Resmi bir bilgi verilmese de iddialara göre aboneliğin iOS cihazlarda daha yüksek bir ücretlendirmeye sahip olmasının nedeni Apple'ın yüzde 30 komisyon alıyor olması.

APPLE-MUSK SAVAŞI!

Musk’ın Twitter’ı satın almasının ardından, Apple Twitter'da verdiği reklamların çoğunluğunu kaldırmıştı.

Bunun üzerine Elon Musk, Apple hakkındaki hoşnutsuzluklarını belirttiği bir dizi tweet atmış ve buna ek olarak yüzde 30 komisyon ödemek yerine Apple’a “savaş açmayı” tercih edeceğini gösteren bir tweet de paylaşmış, fakat bu tweet’i Apple CEO’su Tim Cook ile görüştükten sonra silmişti.