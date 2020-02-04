"Türkiye güneş enerjisi kullanmayacak kadar zengin mi?

“TÜRKİYE ABD’DEN DAHA MI ZENGİN?”

ENSİA YÖNETİM KURULU BAŞKANI HÜSEYİN VATANSEVER:

“ABD ENERJİDE TAM BAĞIMSIZ BİR ÜLKE OLMASINA RAĞMEN KALİFORNİYA’DA YENİ YAPILAN TÜM BİNALARA GES’İ ZORUNLU TUTUYOR. BİZ ABD’DEN DAHA MI ZENGİNİZ?”

“ENSİA OLARAK YENİ BİNA VE FABRİKALARIN GES KURULUMUNA UYGUN ÇATILARA SAHİP OLMASI GEREKTİĞİNİ DEFALARCA KAMUOYUNUN GÜNDEMİNE GETİRDİK AMA KAMU OTORİTELERİNİ HAREKETE GEÇİREMEDİK.”

Kaliforniya’nın, enerjide dışa bağımlılığını sıfır noktasına indiren ABD’nin nüfus yoğunluğu en yüksek eyaleti olduğunu hatırlatan Vatansever, enerjisinin yüzde 16’sını güneşten elde eden eyaletteki uygulamanın bir benzerini yıllardır kamuoyuna ve kamu otoritelerine ilettiklerini hatırlattı.

“MEVCUT ÇATILAR UYGUN DEĞİL”

Türkiye’deki mevcut yapı stoğunun büyük çoğunluğunda çatıların; yön, açı ve binaların statik taşıyıcı güçleri dikkate alındığında GES projelerine uygun olmadığına dikkat çeken Hüseyin Vatansever, “Derneğimizin kurulduğu 2016’dan bugüne, yeni yapılacak tüm bina ve fabrikaların çatılarının fotovoltaik güneş enerjisi panellerine uygun inşa edilmesi gerektiğini söyledik. Tüm siyasi partilerin ortak insiyatifi ile İmar Yasalarında süratle gerekli değişiklikler yapılmasını ve zorlayıcı hükümler getirilmesini dile getirdik. Ama maalesef kimseye dinletemedik” dedi.

Birincil enerji kaynaklarında yaklaşık yüzde 75 oranında dışa bağımlı olan Türkiye’de, çatıların GES’lere uygun inşa edilmesini sağlanamazken, enerjide dışa bağımlılığı sıfır noktasında olan ABD’deki uygulamanın kendilerini üzdüğünü vurgulayan Vatansever, şu değerlendirmeyi yaptı:

GES’E UYGUNSA RUHSAT ALMALI

“Belediyelerimiz hem kanunların yapımında hem de uygulamada belirleyici olmalı. İnşaat ruhsatı verirken, binanın ya da fabrikanın GES panellerine uygun projelendirildiğine dikkat etmeli ve görüntü kirliliği oluşmamalı. Ülkemiz, enerji talebinin önemli bir bölümünü güneş ve rüzgâr başta olmak üzere yenilenebilir kaynaklardan karşılayabilir. Coğrafi konumumuz gereği güneş enerjisinde en şanslı ülkelerden biriyiz. Ülkemiz yıllık 2737 saat güneşlenme süresi karşılığında güneşten sadece 6 GW enerji elde ederken; Almanya yıllık 1600 saat güneşlenme süresi karşılığında 46 GW enerji üretebiliyor. Yani bizden yüzde 60 daha az güneş alırken, bizden yaklaşık sekiz kat daha fazla güneş enerjisi elde edebiliyor. Ülkemizde güneş enerjisi kapasitesinin son üç yılda yüzde 75 artmasını elbette alkışlıyoruz. Ancak bu veriler, Türkiye’nin tam anlamıyla varlık içinde yokluk çektiği gerçeğini değiştirmiyor.”

“LİSANSSIZ ÜRETİMİN ÖNÜ AÇILMALI”

ENSİA Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Vatansever, kamu otoritesinin güneş enerjisinde lisanssız üretimin önünü açıcı düzenlemeleri süratle gerçekleştirmesi gerektiğine vurgu yaptı. Evler, apartmanlar, konut siteleri, fabrikalar, hastaneler, kamu binaları ve turizm tesislerinin kendi elektriğini kendisinin üretmesi gerektiğine işaret eden Vatansever, “Üreticilerin, kullandığından fazla olan elektriği devlete sattığı bir sistemin fiili olarak gerçekleşmesi gerekiyor. Elektrik dağıtım şirketleri bu kapsamda gerekli hazırlıklarını ve teknik altyapılarını şimdiden tamamlamalı. Almanya’nın güneş enerjisindeki başarısının altında bireylerin dahi kendi elektriğini üretmesinin önünü açıcı düzenlemeler yatıyor. Başarılı olmuş örnekleri ülkemize adapte ederek hızla yol alabiliriz.” dedi.