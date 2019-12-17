Türkiye, ATP/FRC sertifikalarını Thermo King’den alıyor

Dünyanın önde gelen, Türkiye’nin en çok tercih edilen soğutucu ünitesi Thermo King, soğuk zincir taşımacılığı yapan firmaların en önemli referanslarının başında gelen ATP sertifikasını Türkiye’de verme yetkisine devam ediyor. Thermo King tarafından verilecek ATP sertifikası, konvansiyona üye 50 ülkede geçerli oluyor.

Türkiye pazarında bulunan tüm soğutucu ünite ve kasalar için verilen ATP Sertifika kontrol ve test işlemleri, Gebze, Sakarya ve Hatay Thermo King Yetkili Servislerinde gerçekleştiriliyor. Thermo King yetkili servislerinde hazırlanan belgeler Türk Standartları Enstitüsü (TSE)‘ne iletiliyor ve işlemleri tamamlanan belgeler, ATP sertifikası olarak kullanıcıya teslim ediliyor. Thermo King servislerinde bugüne kadar toplam 167 adet ATP belgesi tanzim edildi.

Gıda endüstrisinin gelişmesi ve pazarın büyümesinin yanı sıra gıda üretiminin en temel sorunlarının başında gelen gıdaların bozulması ve kalite kaybının önlenmesi adına çok önemli bir adım olan ATP, ayrıca tüketici sağlığını tehdit etmeyecek ürünlerin tüketiciye ulaştırılmasında önemli bir rol oynuyor.

Bu sertifika ile kasa ve soğutucu ünitelerin ATP Konvansiyonu çerçevesinde belirlenen standart ölçümlere sahip olması, çabuk bozulan gıda ve tüketim malzemelerinin bozulma sürecine girmeden son kullanıcıya aktarılması garanti altına alınıyor. Bu sertifikaya hiç sahip olmamış veya yenilemesi yapılmamış cihazların taşıma yapmaları yeni çıkan kanunlar ile durdurulacak.

ATP sertifikasını yenilemek isteyen kişiler FRC işlem ve belgelerini alabilmek için yurtdışına çıkmalarına gerek olmadan, Türkiye’de TSE’nin yetkilendirdiği Thermo King yetkili servislerinde işlemlerini yaptırabilecek. Üstelik sadece Thermo King ünitelerine değil, tüm diğer marka soğutucu ünite ve kasaları için de ATP sertifikasına başvuru yapılabiliyor. ATP sertifikası, 2. el üniteler için 3 yıl, yeni üniteler için 6 yıl geçerli oluyor.

ATP konvansiyonu nedir?

ATP antlaşması, standartlarda tanımlanmış bozulabilir gıda maddeleri için buzdolabı, derin dondurucu, ısıtma sağlayan araçlar gibi ekipmanın dışında araç kullanılmaması gerektiğini belirtiyor. Bozulabilir gıda maddelerinin uluslararası taşınması sırasında özel taşıma ekipmanlarının kullanılmasıyla ilgili konular ve gıda maddelerinin taşıma yöntemi de ATP Konvansiyonunda belirtiliyor.

Bu içerik detaylı bir şekilde açıklanır ve yükün özelliğine göre, taşınması gereken ısı derecesi belirlenir. ATP’yi imzalamış ülkeler konu ile ilgili gelişmelerden birbirlerini haberdar etmeyi kabul etmiş olurlar. Ülkelerinde konuyla ilgili herhangi bir yaptırım uygulandığında, konuya taraf olan ilgili diğer üye ülkelere de bilgi verilir. Ülkeler mevsimsel özellikler gibi özel durumlar gereği aralarında ikili ya da çoklu antlaşmalar yapabilir. Ürünlerin bozulmasını önlemeye olumlu katkıda bulunacağı düşüncesiyle bu tarz antlaşmalar yapılabilmektedir. Bu ara antlaşmalar yalnızca antlaşmayı yapan ülkeleri bağlar. Ancak bu tarz bir antlaşma yapıldıktan sonra Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği’ne bildirilmelidir. Birleşmiş Milletler bu antlaşmaları ATP’ye taraf diğer üye ülkelerin bilgisine sunar.

ATP Konvansiyonunun amacı

Antlaşmayı kabul eden taraflar; bozulabilir maddelerin depolama kalitesinin yükseltilmesi ve özellikle uluslararası ticarette bu maddelerin nakliye koşullarının iyileştirilmesi ile ticaretlerinin artacağını düşünerek bu antlaşmayı imzalamışlardır. Antlaşmaya göre taraf ülkeler arası bozulabilir gıda maddesi taşıması yapılırken ATP sertifikası olmayan araçları kullanmak yasaklanmıştır.

ATP, bozulabilir gıda maddelerinin uluslararası taşınması ile ilgili bazı kural ve standartların belirlendiği bir antlaşmadır. Antlaşmanın hedefi uluslararası kabul görmüş ortak standartları belirleyerek uluslararası nakliye trafiğini kolaylaştırmaktır.

ATP Periyodik Test İşlemleri

Thermo King servislerinde yapılan periyodik ATP test işlemlerinin teknik detayları şu şekildedir: Dış hava sıcaklığı en az 15 derece olacak şekilde uygun ortam sıcaklığı sağlanır. Atölyelerimizde ısıtma kontrolü mevcut olduğundan kış aylarında bile ATP testi yapılabilmektedir. Dorse içindeki hava sıcaklığı ile dış hava sıcaklığı birbirine eşitlenir ve ölçüm yapacak sensörler uygun alanlara yerleştirilir. Ünite -20 derecede soğutma performans testine tabi tutulur ve bu esnada -15 derecede defrost işlemi uygulanır. Dorse içi sıcaklık -20 dereceye ulaştığında işlem sonlanır ve test şartlarına uygunluğu ölçülür. Tüm kontrollerden başarı ile geçen üniteye ait evrak ve resimler TSE tarafından onaylanarak belgelendirilir.

ATP mevzuatına taraf olan ülkeler

ATP’ye taraf olan 50 ülke şu şekilde sıralanmaktadır; Almanya, ABD, Andorra, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Belarus, Belçika, Britanya Birleşik Krallığı ve Kuzey İrlanda, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Fas, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Karadağ, Kazakistan, Kırgızistan, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Makedonya, Moldova, Monako, Norveç, Özbekistan, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya Federasyonu, San Marino, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Suudi Arabistan, Tacikistan, Tunus, Türkiye, Ukrayna ve Yunanistan’dır.

Doğuş Otomotiv 2008 yılından bu yana Thermo King distribütörlüğüne devam ederken, sektörde ilk kez müşteri destek hattının kurulması, kumanda paneline Türkçe dil alternatifini ekletmesi, ünitenin kayıt altına aldığı hava hareketlerinin raporunu yazılı olarak veren dokunmatik TouchPrint yazıcının, kapının açıldığı anda soğutmayı durduran kapı sensörünü ve uzaktan müdahale şansı veren TrackingTM uydu takip sistemini standart hale getirmesiyle, sektörün dijital dönüşümüne önemli katkılarda bulunmuştur.

Farma – İlaç taşımacılığındaki gereksinimleri ve talepleri eksiksiz olarak karşılayan, AB normlarına uygun İyi Dağıtım Uygulaması (GDP)’nı geliştirmiş ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile Yetkilendirme Protokolü oluşturarak, ATP Anlaşması kapsamında test, onay ve belgelendirme işlemlerine Gebze, Sakarya ve Hatay bölgesinde devam etmektedir.