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Türk bankalarında siber atak krizi

Türkiye’de büyük firmalar ve bazı bankalara yönelik siber saldırı yaşandı.

Türk bankalarında siber atak krizi

Türkiye’de büyük firmalar ve bazı bankalara yönelik siber saldırı yaşandı.

28 Ekim 2019 Pazartesi 11:12
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Türk bankalarında siber atak krizi

Türk bankacılık sektörü hızla dijitalleşirken, küçük bir kriz yaşandı.Türkiye'nin en fazla kredi kartı ve pos makinası bulan bankaya yapılan siber saldırı, on binlerce kişiyi mağdur etti. Özellikle benzinciden benzin alıp ödemeyi bu bankanın kredi kartı ile yapanlar zor anlar yaşadı. 

100 GB büyüklüğündeki saldırının bazı bankaların internet altyapılarını işlemez hale getirdiği belirtildi. Saldırıdan bazı bankalar ve büyük firmalara hizmet sunan hosting firmalarının da etkilendiği kaydedildi.

Türkiye internet altyapısını etkileyen siber saldırının bir özel bankaya yapıldığı buradan da bazı hosting firmalarına yönelik ataklar düzenlendiği belirtildi.

TürkTelekom altyapısını kullanan GSM operatörlerinin de saldırıdan etkilendiği bildirildi.

Resmi kaynaklardan henüz bir açıklama yapılmazken, saldırların devam ettiği de gelen bilgiler arasında.

ATM DE ÇALIŞMADI

Öte yandan siber saldırı sadece bankanın internet sitesi ve pos cihazlarını etkilemedi aynı zamanda ATM cihazlarından da para çekilemedi.

NE OLDU?

Garanti Bankası'na yönelik saldırısı sonucunda Türk Telekom ve bu kurumdan hizmet alan Vodafone ve Turkcell'de çöküşler meydana geldi.  

Olay Türk Telekom tarafından, verilerin dışında sese de sıçradı ve Türk Telekom mobil şebekesi de hizmet veremez oldu.

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