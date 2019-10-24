Tomra Food, Gulfood 2019’da en gelişmiş gıda ayıklama teknolojilerini sergileyecek

Orta Doğu, Asya ve Afrika'daki en büyük gıda ve gıda endüstrisi etkinliği olan Gulfood Manufacturing 2019, 60'dan fazla ülkeden 36.000 üreticiyi Dubai'de bir araya getirmeye hazırlanıyor. 29 Ekim - 1 Kasım 2019 tarihleri arasındaki fuarda TOMRA Food, en gelişmiş gıda sınıflandırma, ayıklama ve soyma teknolojilerini Hol 3’teki D3-36 numaralı standında ziyaretçiler ile buluşturacak.

Geniş yelpazedeki gıda uygulamalarında sensör tabanlı makineleri ve çözümleri ile lider olan TOMRA Food, gıda üreticileri ve işlemcilerinin operasyonel verimliliklerini arttırarak güvenli gıda tedarikini destekliyor. TOMRA Food, Gulfood 2019’da MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) bölgesindeki varlığını arttırmayı hedeflediği kuruyemiş, kuru meyve, patates ve ürünleri ile tüketime hazır meyve ve sebze uygulamaları için ayıklama teknolojilerine odaklanıyor. Fuarda özellikle bu uygulamalarda ön plana çıkan TOMRA Nimbus BSI+, TOMRA 5B ve TOMRA 3C ayıklama makineleri ile ilgili ziyaretçileri bilgilendireceklerine değinen TOMRA Food Bölge Satış Müdürü Dimitrie Knopfmacher; “Gıda ayıklama ve soyma makinelerimizin gelişmiş özellikleri, tesislerin daha verimli çalışmasına, daha kaliteli ürün elde etmesine, ürün israfının en aza indirilmesine ve karlılığın en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı oluyor” diye belirtti.

2018 yılında Gulfood Fuarı’nda sektör uzmanları ile buluşarak yeni iş alanlarının ve pazarların kapısını açtıklarını dile getiren Dimitrie Knopfmacher, fuara katılımları ile ilgili olarak; “MENA bölgesinde gıda endüstrisindeki çok sayıda tedarikçi ve müşteriyi bir araya getiren Gulfood Fuarı, TOMRA Food olarak önem verdiğimiz platformlardan biri. Bu bölgedeki gıda üreticileri ve işlemcilerine ileri teknolojimizi ve sunduğumuz avantajları aktarırken, pazarlar hakkında bilgimizi ve gözlemlerimizi geliştirmek için bir çok iyi fırsat oluyor” dedi.

Dimitrie Knopfmacher, gıda alanında kaynakların verimli kullanılması ve gıda israfı problemlerinin MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) bölgesi için de önem taşıdığının altını çizerek; “Tarımsal gelişme ve artan gıda talebi, MENA bölgesinde de gıda alanındaki en büyük zorlukları temsil ediyor. Son yılarda bu bölgede gıda açığı artış gösterse de gıda ithalatı nedeniyle bugüne kadar tarım, çok önemli rol oynamamıştı. Artık bölgedeki amaç, tarımda sürdürülebilir bir büyümeyi sağlayarak üretim ve gıda güvenliğini arttırmak. Bu nedenle orta ve uzun vadede TOMRA’nın gıda ayıklama ve soyma alanında bu bölgedeki üretici, işlemci ve tedarikçileri için önemli iş ortaklarından biri olacağına inanıyoruz” şeklinde açıkladı.

Bu teknolojiler hakkında daha fazla bilgi alabilmek için 29 Ekim – 1 Kasım tarihleri arasında Gulfood Manufacturing 2019 Fuarı’nda 3. Hol D3-36 numaralı TOMRA Food standını ziyaret edebilirsiniz.