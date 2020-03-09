thyssenkrupp Asansör, Galataport İstanbul için geri sayıma başladı

thyssenkrupp Asansör, yılda 25 milyon ziyaretçi ağırlayacak Galataport İstanbul’da asansör ve yürüyen merdivenlerin kurulumlarını tüm hızıyla sürdürüyor.

thyssenkrupp Asansör kurulumunu gerçekleştireceği 89 asansör ve 35 yürüyen merdiven ile Galataport’un tüm mobilite çözümlerini sağlıyor.



“İstanbul’a değer katacak bir projede yer almaktan gurur duyuyoruz”

İstanbul’a değer katacak bir projenin parçası olmanın gururunu yaşadıklarını söyleyen thyssenkrupp Asansör CEO’su İsmail Polat, “thyssenkrupp Asansör olarak metrolardan kültür merkezlerine İstanbul’un dört bir yanında ve Türkiye genelinde yenilikçi çözümlerimizle hizmet veriyoruz. Galataport İstanbul da gerek Karaköy’ün tarihi dokusuna gerek sosyal yaşama gerekse turizme sağlayacağı katkılarla çok özel bir proje.

Doğuş Grubu ve Bilgili Holding ortaklığı ile uzun ve güçlü ilişkilerimiz, projenin tasarım aşamalarında verdiğimiz teknik destek, ileri teknoloji ile geliştirdiğimiz ürünlerimiz ve kalite güvencemizle sağladığımız yüksek müşteri memnuniyeti neticesinde biz de Galataport İstanbul’un bir parçası olduk. İstanbul’u dünyaya açacak yeni bir kapı olan bu projede mobilite çözümlerimizle yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Hızlı, güvenli ve konforlu çözümlerimizle Galataport’u ziyaret edecek milyonlarca ziyaretçinin hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz” dedi.

thyssenkrupp Asansör CEO’su İsmail Polat

“İlk fazda tam zamanında teslimata hazırız, ikinci faz satışını da gerçekleştirdik”

Projenin ilk fazındaki 66 asansör ve 21 yürüyen merdivenin kurulumuna süratle devam ettiklerini belirten Polat, “Galataport İstanbul’un 05 Nisan’da gelecek ilk gemisi için açılacak kısımları için tam zamanında teslimat gerçekleştirerek ilk misafirlerin en iyi şekilde ağırlanmasına katkı sunacağız. Diğer yandan 23 asansör ve 14 yürüyen merdiveni kapsayan ikinci fazın satışı da gerçekleşti. Bu yılın ikinci çeyreği itibarıyla teslim edeceğimiz ürünlerimizle birlikte Galataport İstanbul’da toplam 124 ünitenin kurulumunu yapmış olacağız” açıklamasında bulundu.

Galataport Istanbul Genel Müdürü Erdem Tavas ise: “Galataport İstanbul, dünya çapında ilklere imza atan bir destinasyon projesi, projenin her detayını misafirlerimizin konforu ve güvenliği çerçevesinde şekillendiriyoruz. Proje sahası içerisinde 7’den 70’e herkes için kolay erişim, üzerinde hassasiyetle çalıştığımız konuların başında geliyor. Bu kapsamda bir dünya markası olan thyssenkrupp Asansör ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Dünyanın en önemli destinasyon projeleri arasında

Karaköy sahil şeridine 200 yıl sonra erişim imkânı verecek ve turizmden kültür-sanata kadar hayatın her alanına dokunacak Galataport İstanbul, dünyanın en önemli destinasyon projeleri arasında yer alıyor. Bölgenin doğal dokusuna uyumlu, kültür-sanat kurumlarının, dünya standartlarında bir kruvaziyer terminalinin, farklı segmentlere hitap eden markaların, kafelerin, restoranların ve ofis alanlarının yer alacağı Galataport İstanbul’un ülke turizmine önemli katkı sunması hedefleniyor. Dünyada ilk kez hayata geçirilen özel bir kapak sistemi ile yerin altında kurgulanan terminale ev sahipliği yapacak tarihi liman ile birlikte yılda mürettebat dahil yaklaşık 1,5 milyon kruvaziyer yolcusunun İstanbul’u ziyaret edeceği öngörülüyor. Galataport İstanbul, yedi milyonu yabancı olmak üzere yılda toplam 25 milyon ziyaretçiyi ağırlayacak.