Thermo King "Sürdürülebilir 2020 için Avrupa Ulaşım Ödülü” ile taçlandırıldı

Thermo King E-200 ünitesi, geleceğin nakliye araçlarındaki soğutma çözümünü temsil ediyor, çünkü hem elektrikli hem de içten yanmalı motora sahip araçlarla verimli bir şekilde çalışıyor. Soğuk taşımacılığı elektrikli araçlarla da kombine edebilen ünite, şehir içi alanlarda sıfır emisyon, düşük gürültü ve maksimum verimle yiyecek ve bozulabilir malzemeler taşınmasını sağlıyor.

E-200 gibi sıfır emisyonlu teknolojiler, ısıtma, havalandırma, klima ve soğuk taşımacılık hizmetlerinde CO2e karbon ayak izini 1 milyar ton azaltma hedefi olan 2030 Ingersoll Rand küresel iklim taahhüdünü karşılamak adına büyük önem taşıyor.

Thermo King E-200, soğuk taşımacılık endüstrisinde daha önce görülmemiş özelleştirilmiş parçalar kullanarak daha düşük tüketim ile daha yüksek verimlilik ve dayanıklılık sağlıyor.

Teslimat için durulduğunda veya molalarda ünite kapasitesinin daha uzun ve verimli kullanılabilmesi için Thermo King tarafından sunulan batarya paketinden veya aracınızın ikincil aküsünden enerji sağlanabiliyor. E-200 aynı zamanda aracın start-stop sistemiyle de uyumlu çalışarak ek yakıt tasarrufu sağlıyor.



