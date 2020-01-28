Tepe Güvenlik’in akıllı asistanıyla 10 saniyede alarm tasarımı

Türkiye’nin öncü şirket toplulukları arasında yer alan Bilkent Holding’e bağlı Tepe Güvenlik, kullanıcılarının 10 saniye gibi çok kısa bir sürede kendilerine en uygun alarm sistemini tasarlamalarına imkân sağlayarak, güvenlik sitemlerini kişiselleştiriyor. “Hızlı Keşfet, Hızlı Satın Al” isimli proje ile alarm sistemi sahibi olmak isteyen ancak “keşif ziyareti” konusunda zaman ayırmakta zorlanan kullanıcılar, akıllı asistan aracılığıyla yöneltilen soruları tamamlayarak “en etkili alarm” sistemini web üzerinden satın alabiliyor. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Tepe Güvenlik Genel Müdürü Özgür Gök, “Bu yenilik ile özellikle büyük şehirlerde keşif ve sipariş için kullanıcıların evde beklemesine, hatta günlerini harcamasına neden olan problemlere de son vermeyi amaçlıyoruz” dedi.

Elektronik güvenlik alanında Türkiye’nin öncü isimleri arasında yer alan Tepe Güvenlik, sektörde fark yaratan çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Daha hızlı, zahmetsiz ve ulaşılabilir güvenlik hizmeti sunmak adına yürüttüğü çalışmaları hızlandıran Tepe Güvenlik, bu kapsamda, “Hızlı Keşfet, Hızlı Satın Al” isimli uygulamasını hayata geçirdi. Uygulama ile tüm kullanıcılar; 10 saniye gibi çok kısa bir süre içerisinde kendilerine en uygun alarm sistemini tasarlayabiliyor. Alarm sistemi sahibi olmak isteyen ancak bunun için gerekli olan keşif ziyareti konusunda zaman ayırmakta zorlanan kullanıcılar, akıllı asistan aracılığıyla kurulum yapılacak ev veya iş yerine ilişkin yöneltilen soruları 10 saniyede tamamlayarak “en etkili alarm” sistemini web üzerinden satın alabiliyor.

“Hizmetlerimizi sürekli geliştiriyoruz”

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Tepe Güvenlik Genel Müdürü Özgür Gök, alarm ve kamera görüntüleme sistemleriyle mekanlar ile mekan içerisinde bulunan kişilerin güvenliğini sağlamanın en önemli sorumluluk alanları arasında yer aldığını, bu kapsamda sundukları hizmetleri sürekli geliştirdiklerini vurguladı. Gelişen teknoloji ile birlikte tüm dünyanın önemli bir değişimden geçtiğini belirten Gök, “Her şeye yetişmeye çalışmanın oldukça güç olduğu bir çağda yaşıyoruz. Bu gerçeği göz önünde bulundurarak oluşturduğumuz online sistemimiz; kullanıcılarımıza kendi güvenlik keşiflerini hem çok hızlı bir şekilde hem de zahmetsizce yapabilme imkânı sunuyor. Bu kapsamda geliştirdiğimiz ‘Hızlı Keşfet, Hızlı Satın Al’ isimli uygulamamızla tüm kullanıcılarımızın hayatlarını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Akıllı asistan tüketiciyi yönlendiriyor!

Kişiselleştirilmiş güvenlik hizmetinin getirdiği yeniliklere ve sağladığı kolaylıklara da değinen Gök, “Sunduğumuz kişiselleştirilmiş güvenlik hizmeti sayesinde, tüketiciler kendi güvenlik sistemlerini tasarlayabiliyor. Akıllı asistan vasıtasıyla, bir güvenlik danışmanının yapması gerektiği gibi tüketiciyi yönlendirerek, kullanıcılarımızı evde saatlerce bekletmeden doğru sistemleri tasarlamalarına destek sağlayacağız. Anında siparişi oluşturup, istedikleri zaman da müşterilerimize kurulum hizmetini sunacağız. Bu yenilik ile özellikle büyük şehirlerde keşif ve sipariş için kullanıcıların evde beklemesine, hatta günlerini harcamasına neden olan problemlere de son vermeyi amaçlıyoruz” açıklamasını yaptı. Sektörünün lider isimleri arasında yer aldıklarını belirten Gök, 80 bini aşan müşteri sayısı ile Türkiye’nin 81 ilinde hizmet sunduklarını söyledi. Gök, kişi ve kurumlara yönelik özel elektronik güvenlik çözümleri ürettiklerini ve müşterilerinin hayatlarını kolaylaştırmak adına çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

Alarm paketlerinde yüzde 50 indirim fırsatı

Hızlı Keşfet, Hızlı Satın Al’ın online teklif hazırlama asistanının; kurulum yapılacak ev veya iş yerine ilişkin sorularını, 10 saniyede tamamlayan kullanıcılar, kendilerine en uygun ve etkili alarm sistemini kolayca tasarlayabiliyor, online ödeme yoluyla da söz konusu sisteme çok kısa bir sürede sahip olabiliyor. Satın alma işleminin gerçekleşmesinin ardından Tepe Güvenlik operatörleri de en kısa sürede kullanıcıya ulaşarak, kurulum işlemleri için randevu oluşturuyor. Belirlenen tarihte ücretsiz montaj işlemleri gerçekleştiriliyor. Tepe Güvenlik satın alma konusunda da kullanıcılarına avantajlar sunuyor. Bu kapsamda kullanıcılara alarm paketleri üzerinden yüzde 50 indirim sağlanıyor. Ayrıca düzenlenen bir diğer kampanya kapsamında alarm sistemlerini online olarak satın alan kullanıcılar, satın alma işleminin ardından kendilerine gönderilen kod aracılığıyla bir ay içerisinde kamera sistemlerinde de yüzde 50’ye varan indirim hakkına sahip oluyor. Kısa bir süreliğine devam edecek kampanya ile en uygun ve hızlı güvenlik hizmetinin, en uygun fiyatlarla kullanıcılara sunulması amaçlanıyor.