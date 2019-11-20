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TEKSAN Enerji Buluşmaları’nın ilkini düzenledi

Kesintisiz güç sistemleri sektöründe 25 yılı geride bırakan Teksan Jeneratör, Enerji Buluşmaları etkinliğinin ilkini düzenledi. Teksan’ın yenilikçi enerjisini yansıttığı etkinliğe, sektörün önde gelen şirketleri ve temsilcileri katıldı.

TEKSAN Enerji Buluşmaları’nın ilkini düzenledi

Kesintisiz güç sistemleri sektöründe 25 yılı geride bırakan Teksan Jeneratör, Enerji Buluşmaları etkinliğinin ilkini düzenledi. Teksan’ın yenilikçi enerjisini yansıttığı etkinliğe, sektörün önde gelen şirketleri ve temsilcileri katıldı.

20 Kasım 2019 Çarşamba 17:43
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TEKSAN Enerji Buluşmaları’nın ilkini düzenledi

Teksan Enerji Buluşmaları, Teksan Jeneratör Satıştan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Burak Başeğmezler’in açılış konuşması ile başladı. Bu yıl sektörde 25. Yılını kutlayan şirketin faaliyetleri hakkında bilgi veren Başeğmezler, “Sektörde 25 yılı geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Genç bir şirket olmamıza rağmen hızlı bir ilerleme göstererek pek çok başarıya imza attık. Türkiye’nin En Büyük 500 Şirketi arasında sıralanıyor, 130’dan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Yıllık 100 milyon ciroya ulaştık. DNA’mızda teknoloji ve inovasyon var, Ar-Ge Merkezimizin çalışmaları sayesinde yeni teknolojileri ülkemize kazandırıyoruz” diye konuştu.

Teksan Jeneratör Satıştan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Burak Başeğmezler

Burak Başeğmezler’in konuşmasının ardından Teksan’ın 25. Yılına özel hazırlanan film gösterildi. 

Teksan Enerji Buluşmaları’nın özel konuğu ise ekonomi dünyasının tanınmış ismi Emin Çapa oldu. Çapa, bilim ve teknolojideki yeni gelişmelerin baş döndürücü bir hızla gerçekleştiğini belirterek bu gelişmelerin iş dünyası ve ekonomiye etkilerini çarpıcı bir dille anlattı. Türkiye’nin gelişmiş ülkeler sınıfına çıkma potansiyeline sahip birkaç ülkeden biri olduğunu belirten Emin Çapa, akıl ve bilim ışığında ülkemizin bu sıçramayı yapabileceğine inandığını ve bunun için herkese görev düştüğünü vurguladığı sunumu ile büyük beğeni topladı.  

Enerji sektöründen önemli isimleri ağırlayan etkinlik, Teksan enerjisini 130’dan fazla ülkeye ulaştıran ürünlerin üretildiği, ülkemizin en büyük jeneratör üretim kapasitesine sahip Kocaeli Serbest Bölge’deki fabrikanın gezilmesi ile son buldu.

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