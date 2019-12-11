Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN 2019 EKOVİTRİN 2018
BİST
107922
ALTIN
274.612
DOLAR
5.8111
STERLİN
7.6547
EURO
6.4454

Teknolojinin ve dönüşümün öncüsü Ermaksan’a bir gurur daha

Yenilikçi teknolojiler’ sloganıyla Endüstri 4.0’a uygun akıllı ve ileri teknoloji çözümler geliştiren Ermaksan, teknoloji arenasında yaptığı başarılı çalışmalarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ermaksan; BTSO tarafından düzenlenen ‘Ekonomiye Değer Katanlar 2019 Ödül Töreni’nde, 'Dönüşüm ve Fark Yaratanlar' kategorisinde ödüle layık görüldü.

Teknolojinin ve dönüşümün öncüsü Ermaksan’a bir gurur daha

Yenilikçi teknolojiler’ sloganıyla Endüstri 4.0’a uygun akıllı ve ileri teknoloji çözümler geliştiren Ermaksan, teknoloji arenasında yaptığı başarılı çalışmalarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ermaksan; BTSO tarafından düzenlenen ‘Ekonomiye Değer Katanlar 2019 Ödül Töreni’nde, 'Dönüşüm ve Fark Yaratanlar' kategorisinde ödüle layık görüldü.

11 Aralık 2019 Çarşamba 11:33
1241 Okunma
Teknolojinin ve dönüşümün öncüsü Ermaksan’a bir gurur daha

​​​​​

Bursa - ‘Yenilikçi teknolojiler’ sloganıyla Endüstri 4.0’a uygun akıllı ve ileri teknoloji çözümler geliştiren Ermaksan, ileri teknoloji alanındaki çalışmalarıyla Türkiye’nin ve Bursa’nın gururu olmaya devam ediyor.

Ermaksan, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından bu yıl 46.'sı düzenlenen ‘Ekonomiye Değer Katanlar 2019 Ödül Töreni’nde, 'Dönüşüm ve Fark Yaratanlar' kategorisinde ödüle layık görüldü.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un katılımıyla gerçekleştirilen ve 7 ayrı kategoride 60'tan fazla ödülün sahiplerini bulduğu organizasyonda Ermaksan adına ödülü, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Ahmet Özkayan teslim aldı.

Türkiye’nin yüzde yüz yerli ilk lazer çipi, ilk lazer diyot modülü, ilk lazer ışın kaynağı, ilk 3D eklemeli imalat makinesi ve FBG sensör (Fiber Bragg Grating) gibi pek çok yeni nesil teknolojiyi üretip dünyanın dört bir yanına ulaştırmaya devam eden Ermaksan’ın gelişmiş üretim gücü ve teknolojisi, organizasyonda katılımcılardan büyük ilgi gördü.

İleri teknoloji ile geleceğe odaklandı

Böylesine değerli bir ödüle layık görülmekten dolayı büyük gurur ve mutluluk yaşadıklarını kaydeden Ermaksan Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Ahmet Özkayan, ülkemizi teknoloji arenasında en iyi şekilde temsil etmek için ileri teknolojiye yatırımların son sürat devam edeceğini söyledi.

Ermaksan olarak temel amaçlarının, üretimde katma değeri ve verimliliği arttırmak olduğunun altını çizen Özkayan, bu doğrultuda AR-GE’ye ve inovasyona büyük önem verdiklerini, ileri teknoloji geliştirme noktasında da Türkiye’nin öncüsü olmayı hedeflediklerini kaydetti. Özkayan ayrıca, Endüstri 4.0’a uygun çözümler geliştirerek, tamamen gelecek odaklı hareket ettiklerini de sözlerine ekledi.

Son Güncelleme: 11.12.2019 16:44
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaspersky, "Müşterilerin Tercihi" seçildi
Kaspersky, "Müşterilerin Tercihi" seçildi
Vakıf Emeklilik, teknolojik yenilikleriyle yarını karşılamaya hazırlanıyor
Vakıf Emeklilik, teknolojik yenilikleriyle yarını karşılamaya hazırlanıyor
Elektra Elektronik 2020’de yeni pazarlara açılarak büyüyecek
Elektra Elektronik 2020’de yeni pazarlara açılarak büyüyecek

banner349

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim