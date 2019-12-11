Teknolojinin ve dönüşümün öncüsü Ermaksan’a bir gurur daha

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Bursa - ‘Yenilikçi teknolojiler’ sloganıyla Endüstri 4.0’a uygun akıllı ve ileri teknoloji çözümler geliştiren Ermaksan, ileri teknoloji alanındaki çalışmalarıyla Türkiye’nin ve Bursa’nın gururu olmaya devam ediyor.

Ermaksan, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından bu yıl 46.'sı düzenlenen ‘Ekonomiye Değer Katanlar 2019 Ödül Töreni’nde, 'Dönüşüm ve Fark Yaratanlar' kategorisinde ödüle layık görüldü.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un katılımıyla gerçekleştirilen ve 7 ayrı kategoride 60'tan fazla ödülün sahiplerini bulduğu organizasyonda Ermaksan adına ödülü, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Ahmet Özkayan teslim aldı.

Türkiye’nin yüzde yüz yerli ilk lazer çipi, ilk lazer diyot modülü, ilk lazer ışın kaynağı, ilk 3D eklemeli imalat makinesi ve FBG sensör (Fiber Bragg Grating) gibi pek çok yeni nesil teknolojiyi üretip dünyanın dört bir yanına ulaştırmaya devam eden Ermaksan’ın gelişmiş üretim gücü ve teknolojisi, organizasyonda katılımcılardan büyük ilgi gördü.

İleri teknoloji ile geleceğe odaklandı

Böylesine değerli bir ödüle layık görülmekten dolayı büyük gurur ve mutluluk yaşadıklarını kaydeden Ermaksan Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Ahmet Özkayan, ülkemizi teknoloji arenasında en iyi şekilde temsil etmek için ileri teknolojiye yatırımların son sürat devam edeceğini söyledi.

Ermaksan olarak temel amaçlarının, üretimde katma değeri ve verimliliği arttırmak olduğunun altını çizen Özkayan, bu doğrultuda AR-GE’ye ve inovasyona büyük önem verdiklerini, ileri teknoloji geliştirme noktasında da Türkiye’nin öncüsü olmayı hedeflediklerini kaydetti. Özkayan ayrıca, Endüstri 4.0’a uygun çözümler geliştirerek, tamamen gelecek odaklı hareket ettiklerini de sözlerine ekledi.