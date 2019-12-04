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Suzuki’nin mobilite vizyonu yaşanabilir bir dünya için çalışıyor

Dünyanın önde gelen araç üreticilerinden Suzuki Motor Corporation, insan merkezli yenilikçi ürünler geliştirmeye ve geleceğin rotasını çizmeye devam ediyor. Mobilite kavramını klasik anlamda otomobil ile sınırlamayan Suzuki, geliştirdiği iki yeni konsept olan KUPO ve MITRA ile ulaşım dünyasına yönelik uzun vadeli vizyonunu ortaya koyuyor. Bu araçlardan KUPO; elektrikli tekerlekli sandalye, destekli yürüteç ve alışveriş aracı gibi farklı misyonlara dönüşebilen bir konsept olarak göze çarparken, MITRA ise hayatı kolaylaştıran bir yardımcı robot olma özelliğiyle dikkat çekiyor.

Suzuki’nin mobilite vizyonu yaşanabilir bir dünya için çalışıyor

Dünyanın önde gelen araç üreticilerinden Suzuki Motor Corporation, insan merkezli yenilikçi ürünler geliştirmeye ve geleceğin rotasını çizmeye devam ediyor. Mobilite kavramını klasik anlamda otomobil ile sınırlamayan Suzuki, geliştirdiği iki yeni konsept olan KUPO ve MITRA ile ulaşım dünyasına yönelik uzun vadeli vizyonunu ortaya koyuyor. Bu araçlardan KUPO; elektrikli tekerlekli sandalye, destekli yürüteç ve alışveriş aracı gibi farklı misyonlara dönüşebilen bir konsept olarak göze çarparken, MITRA ise hayatı kolaylaştıran bir yardımcı robot olma özelliğiyle dikkat çekiyor.

04 Aralık 2019 Çarşamba 14:03
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Suzuki’nin mobilite vizyonu yaşanabilir bir dünya için çalışıyor

Japon araç üreticisi Suzuki Motor Corporation, geliştirdiği yenilikçi ürünler ve konseptlerle geleceğin hayatı kolaylaştıran çözümlerini günümüz dünyasına tanıtmaya devam ediyor. Mobilite kavramını klasik anlamda otomobil ile sınırlamayan Suzuki, geliştirdiği iki yeni konsept olan KUPO ve MITRA ile ulaşım dünyasına yönelik uzun vadeli vizyonunu da ortaya koyuyor.

Bu araçlardan KUPO; elektrikli tekerlekli sandalye, destekli yürüteç ve bir alışveriş aracı gibi farklı misyonlara dönüşebilen konsept bir araç olarak göze çarpıyor. KUPO’nun iki farklı sürüş modundan Push modu, yürürken sağlamış olduğu elektrik desteği ile kullanıcıya daha az çabayla yürüme imkanı sunan bir yürüteç görevi görüyor. Drive modu ise aracı sürüş esnasında bir elektrikli tekerlekli sandalyeye dönüştürüyor.

Suzuki’nin diğer bir yenilikçi ve hayatı kolaylaştıran konsepti olan MITRA, otomatik takip fonksiyonuyla donatılmış bir arkadaş robot olarak sunuluyor. Kullanıcıyı bir sensör yardımı ile tanıyan MITRA, yürüme hızını da ayarlayarak otomatik olarak kullanıcısını izleyebiliyor. Günlük hayat içerisinde alışveriş yaparken veya yürürken bagaj taşıma gibi çok çeşitli alanlarda ve kullanım şekillerinde kolaylık sağlayan MITRA, küçük yaşta çocuğa sahip ailelere de bu çerçevede yardımcı oluyor. Yenilikçi konsept, üzerine bir monitör yerleştirilerek uzak noktalara canlı video görüşmeleri yapma gibi farklı amaçlar için de kullanılabiliyor.

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