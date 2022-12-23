Spotify’dan spor yapanlar için yeni özellik

Spotify, Sporcular için Apple Sağlık uygulamasıyla entegre çalışacak

Kullanıcılara kişiselleştirilmiş öneriler sunan Spotify, çıtayı bir üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Spor yapan kullanıcılar için geliştirilen yeni özellik, egzersiz sırasında dinlenen müziklere göre çalma listesi önerecek. Spotify’ın yeni özellikleri için Apple Watch uygulamasını geçtiğimiz günlerde yenilediğini belirtmekte fayda var.

Spotify’ın kaynak kodunda ipucu keşfeden tasarımcı Chris Messina, “Yygulamanın antrenman için doğru müziği bulabilmeniz için Apple Sağlık uygulaması entegrasyonunu test ediyor.” ifadelerine yer verdi. Bununla birlikte Messina, yeni özelliğin yakında kullanıcılara sunulacağını tahmin ettiğini söyledi.

Konu hakkında açıklama yapan şirket, “Sağlık verileriniz, Spotify’ın antrenmanlarınızda dinledikleriniz ile ne kadar motive olduğunuzu ortaya çıkaracak. En çok hangi sesin sizi motive ettiğini belirleyip spor yapan kullanıcılarımıza en iyi önerileri sunacağız.” dedi.

Müzik piyasasında daha fazla kişiye ulaşmak isteyen şirket, geçtiğimiz aylarda Spotify Tickets özelliğini de kullanıma sundu. Şirket, kullanıcılarına kendi platformu üzerinden konser bileti satacağını açıkladı. Henüz test aşamasında olan yeni özelliğin 2023 yılında herkes için aktif edileceği tahmin ediliyor.

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