Panasonic'ten düşük maliyetli kızılötesi güvenlik kamerası: PTZ

Panasonic’in en yeni i-PRO Extreme PTZ Kızılötesi güvenlik kameraları, toplam sahip olma maliyetini azaltmak amacıyla güvenilirlik ve düşük bakım gereksinimi hedefiyle tasarlanarak, gece görüşü kalitesi ve akıllı işlevsellik konusunda yeni bir standart belirliyor. IR PTZ kamera serisinde güçlü 40x yakınlaştırma imkanıyla WV-X6533LN modeli ve 22x yakınlaştırma özelliğiyle WV-S6532LN olmak üzere iki model yer alıyor.

Gece görüşü

Kanıt olarak kullanılacak net görüntüleri düşük aydınlatma koşullarında ve uzak mesafelerde yakalayabilmek, dış mekanlardaki güvenlik ortamlarında zor olabiliyor. Işık şiddetinin sıfır olduğu ortamlarda 350 metreye varan mesafelerden bile düşük aydınlatmalı koşullarda görüntülü kanıt yakalayabilme özelliğine sahip kameralar, gözle görülebilen ışık kesici filtreye sahip yeni bir otomatik odak sayesinde gözle görülebilen aydınlatma ile IR LED aydınlatmayı bir araya getirerek görüşü daha üst seviyelere çıkarıyor. Böylece tek bir karede birden çok ışık kaynağının kullanılması artık bir sorun olmuyor.

Kamerada, uzak mesafelerden bile netlik sağlamak için titreşimlerin etkisini azaltan ve uzak mesafeden bile sabit görüntü alınmasına olanak tanıyan Akıllı Yakınlaştırma Sabitleme özelliğiyle istendiğinde birbirine bağlı olarak kullanılabilen kuvvetli bir 40x optik yakınlaştırma özelliği bulunuyor. 30 derecelik yükseklik açısı sayesinde eğimli yollar, yüksek binalar ve stadyum çatısının altındaki oturma alanları gibi zorlu alanlar, kameranın görüş açısına girebiliyor.

Yağmur ve toz, görüntülerin kalitesini olumsuz etkileyebiliyor ve yüksek maliyet gerektiren düzenli bakım ihtiyacını artırabiliyor. Bu zorluklarla mücadele etmek için kamera lensinde yağmur suyu, leke ve toz birikimine dayanıklı ve suyu emebilen ClearSight lens kaplaması bulunuyor. Yeni dahili buz çözücü de şiddetli hava koşullarında lensin üzerinde buğu veya buz oluşumunu önleyerek berrak görüntülerin elde edilmesini sağlıyor.

Siber koruma ve bant genişliği kontrolü

Kameralar, CCTV kayıtlarının yetkisiz harici erişime karşı korunmasını sağlamak için güvenlik açığı değerlendirmesine tabi tutuluyor ve dahili izinsiz erişim koruması olmadan uçtan uça veri şifrelemenin yanı sıra FIPS140-2 CAVP uyumluluğunu da içeren Digicert (eski adıyla Symantec) sertifikasyonuyla birlikte sunuluyor.

Yüksek çözünürlüklü güvenlik kamera sistemleri, ağ veri ve depolama gereksinimlerinin büyüklüğü nedeniyle kurumların BT altyapısı üzerinde hızla olumsuz bir etki yaratabiliyor. Panasonic IR-LED PTZ kameralarda, işletmeler üzerindeki bu etkiyi azaltan birçok akıllı sıkıştırma işlevi bulunuyor.

Ağ bant genişliği kullanımını ve depolama gereksinimlerini azaltmak için kamerada Panasonic’in en yeni akıllı kodlama teknolojisiyle birlikte H.265 sıkıştırma özelliği kullanılıyor. Otomatik VIQS, hareketli ve hareketsiz alanları otomatik olarak belirleyerek hareketsiz alanların veri hacmini azaltıyor. Kamerada ayrıca yüzleri algılayıp yüksek kaliteli olarak kaydeden dahili Akıllı Yüz Kodlama özelliği de bulunuyor.

Akıllı Analiz de özellikler arasında yer alıyor

Güvenlik kameralarının yanıltıcı bir etkisi olabiliyor. Ancak, bu kameralar gerçek potansiyellerine işlevleri otomatikleştirerek ve önceden tanımlanmış alarmlar tetiklendiğinde veya aksiyon almak gerektiğinde bildirimde bulunarak kullanıcıya zaman kazandıran akıllı uygulamalarla birlikte kullanıldıklarında ulaşıyor. Kullanıcılar, güvenlik kameralarını daha akıllı hale getiren Akıllı Video Hareket Algılama (i-VMD) işlevinin lisansına ücretsiz olarak sahip olabiliyor. i-VMD, izlenecek alanları belirlemek ve önceden tanımlanmış ya da beklenmeyen davranışları taramak için kullanılabiliyor. Belirli bir alana girilmesi veya bu alanda dolaşılması, nesnelerin kaldırılması ya da örneğin bir aracın tek yönlü bir yolda ters yönde ilerlemesi gibi hareketlerin algılanıp bildirilmesi de bu davranışlar arasında yer alıyor.

Düşük sahip olma maliyeti

i-PRO Extreme kamera serisi, müşterilerin toplam sahip olma maliyetini azaltmak için uzun bir kullanım ömrü sunma hedefiyle zorlu koşullarda kullanıma uygun olarak tasarlanıyor ve test ediliyor. Panasonic’in geniş kapsamlı testleri arasında toz, sıcaklık, su, statik elektrik, titreşim ve düşme testleri yer alıyor. Aynı zamanda ürünler IK10 darbeye karşı dayanıklılık derecesine de sahip. IR PTZ kameralarda değişim ve bakım maliyetlerini daha da azaltmak için geleneksel kayışlı tahriklerden dört kat daha uzun ömürlü ve son derece dayanıklı olan bir pan/tilt tahrik dişlisi bulunuyor.

İsteğe Bağlı Aksesuar: Yeni Fiber Optik Ortam Dönüştürme Ünitesi

İsteğe bağlı bir aksesuar olarak satın alındığında, Panasonic’in kullanışlı bir biçimde kamera braketine entegre edilen yeni ve yaratıcı Fiber Optik Medya Dönüştürme Ünitesi de IR-LED PTZ kameralarla birlikte kullanılabiliyor. Bu çözüm, fiberi doğrudan Panasonic’in dış mekan PTZ ve dome tipi/balıkgözü kameralarına bağlamanın tüm avantajlarını sunarken, kameraya veya kameranın yakınlarında zemine bir kutu monte etmenin oluşturduğu sorunları da ortadan kaldırır. Ayrıca kurulum süresi kısalırken montaj kolaylaşıyor ve optik medya dönüştürücülerini ayrı ayrı seçip değerlendirmek için zaman harcamaya gerek kalmıyor.