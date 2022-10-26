Oyunseverler için haberler kötü: Steam dolar kurunu güncelledi

Anlık kullanıcı sayısında 30 milyonu aşarak rekor kıran oyun dağıtım platformu Steam, 1.8 TL'ye sabitlediği dolar kurunda güncelleme yaptı.

Steam, yeni dolar kuru fiyatını 10’a çıkararak 8.2’lik bir artış uygulayacağını söyledi. Ancak Steam'in yeni ücretlendirmelerinin sadece tavsiye niteliğinde olduğu belirtildi. Fiyatlandırmaları yine Steam’in fiyat algoritmasına göre oyun geliştiricileri belirleyecek. Oyun geliştiricilerinden olan Valve ise, satış fiyatlarında bir değişiklik yapmayacağını söyledi.

Kurun güncellenmesiyle oyun fiyatları da tavan yaptı. Şu anda Stratera Games tarafından geliştirilen oyunlar 125 TL’den başlayan fiyatlara satılıyor. Bu fiyat düne kadar 24 TL’ydi. Örnek olarak “Call of Duty Modern Warfare 2” oyunun ön sipariş fiyatı 699,00 TL’den 1099,00 TL olarak güncellendi. Daha düne kadar 18,50 TL’den satılan Left 4 Dead 2 ise, an itibariyle Steam’de 105 TL’den satışta.

Oyun geliştiricilerin dizaynı konusunda projeler yürüten Dora Özsoy yeni fiyat önerisi hakkında Twitter hesabından yorumlarda bulundu. Özsoy, "Panel, mevcut önerilen fiyatların altındaki oyunlarda uyarı gösteriyor. Bu da zaten çıkmış oyunlara da zam yapılabileceğini gösteriyor. 11$ - 24TL'lik oyunumuza yeni önerilen fiyat 125 TL" ifadelerini kullandı.