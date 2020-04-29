Oppo'nun yeni amiral gemisi Find X2 Türkiye'de... Fiyatı ne kadar olacak?

OPPO, ileri teknoloji kabiliyetini ve kararlılığını temsil eden yeni amiral gemisi Find X2'nin Türkiye lansmanını bugün online olarak gerçekleştirdi. Oyuncu ve sunucu Burcu Esmersoy'un moderatörlüğünü yaptığı lansman etkinliğinde OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou, şunları söyledi: “Konuştuğumuz mükemmelliği en iyi şekilde gösteren Find X2'de en güçlü Snapdragon işlemcisi olan 865'i kullanıyoruz. Sony'nin en yeni IMX708 sensörüyle birlikte gelen 3'lü kamera sistemi ile çok güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. 65W Super VOOC hızlı şarj teknolojisi ile sadece 38 dakikada telefonu tamamen şarj edebilirsiniz. En önemlisi ise QHD+ çözünürlükte 120 Hertz ekran yenileme hızına sahip Ultra Görüş Ekranı ile film izleyip oyun oynamaktan büyük keyif alacaksınız.”

Üçlü kamera kombinasyonu

OPPO'nun Find X2 modelinde üçlü kamera kombinasyonu yer alıyor. 48MP geniş açılı lens + 12MP ultra geniş açılı lens + 13MP telefoto lens ile donatılan Find X2, 5x hibrit zoom özelliğine sahip. Üçlü kamera sistemi Sony'nin en yeni IMX708 sensörüyle birlikte geliyor. Çift doğal ISO teknolojisi ve f / 1,7 geniş diyafram ile birleştirilmiş güçlü kamera sensörü, düşük ışıkta bile net fotoğraflar sunuyor. Ultra Gece Modu bütün odak uzaklıklarında zoom imkanı sağlarken, telefoto gece çekimi de kolaylıkla yapılabiliyor. Maksimum 30x pürüzsüz zoom özelliği aynı zamanda video çekimde de kullanılabiliyor.

Find X2 modeli, Ultra Sabit Video özelliğini sunuyor. 120° ultra geniş açılı objektife dayanan yepyeni geliştirilmiş görüntü sabitleme algoritması sayesinde, kullanıcılar kolayca geniş açı video kareleri yakalayabiliyor.

Find X2 modeli, 4K 60fps video çekimini desteklemekle birlikte aynı zamanda Canlı HDR video kaydını da destekliyor. Bu teknolojiler, 10 bit video kaydını, piksel düzeyinde gerçek zamanlı derecelendirme pozlamasını ve video renk kalibrasyonunu entegre ederek, arkadan aydınlatmalı sahnelerde vurguları daha net hale getirebiliyor ve video efektine doku katabiliyor.

Bir milyardan fazla renkli ekran kapasitesine sahip 120Hz QHD + Ultra Görüş Ekran

Find X2 modeli, çözünürlük, renk, yenileme hızı ve parlaklıkta görsel bir devrim getiren bir milyardan fazla renkli ekran kapasitesine sahip özelleştirilmiş 120Hz QHD + Ultra Görüş Ekranı ile donatıldı. OPPO'nun yeni amiral gemisi ayrıca, 3168 * 1440, 513 PPI çözünürlük, ultra düşük ekran yansıtma ve 1200nit'e kadar maksimum ekran parlaklığı ile her ortamda net ve rahat bir ekran deneyimi sunuyor.

Find X2 modeli bir başka özelliği olan O1 Ultra Görüş Motoru sayesinde, Motion Clear ve HDR video geliştirmeyi destekliyor. Motion Clear özelliği, kare hızı 30 fps'den 60 fps'ye kadar olan çevrimiçi video ve spor yayınlarının kare sayısını artırabiliyor. Bu sayede videolar daha düzgün oynatılırken hareket gecikmesi ve kademeli konturlar en aza indirgeniyor.

Güçlü performans ve görünüm

Sektördeki Qualcomm® Snapdragon ™ 865 Mobil Platform ile donatılmış ilk cep telefonlarından biri olan Find X2, kusursuz bir kullanıcı deneyimini garanti ediyor. Akıllı telefon, uzun süreli kullanımlardan sonra sıralı yazma hızını ve rastgele yazma hızını büyük ölçüde geliştiren yeni nesil UFS 3.0 + TW + HPB özelliğini destekliyor.

Süper hızlı şarj teknolojisi

4200mAh pil bulunan Find X2, cep telefonu endüstrisindeki en hızlı ve en güvenli şarj teknolojisi olan endüstri lideri 65W SuperVOOC 2.0 hızlı şarj ile donatıldı.

Lansmana özel, OPPO Find X2'nin Türkiye'de tavsiye edilen internet satış fiyatı 9.999,00 TL olacak.