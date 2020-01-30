n11.com, e-ticaret eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor

n11.com, KOBİ'leri geleceğe hazırlamayı ve e-ticaret ekosistemini düzenlediği eğitimlerle büyütmeyi hedefliyor. 2015’dan beri düzenlediği eğitimlerle Türkiye'yi il il dolaşarak iş ortaklarına e-ticaret eğitimi veren ve satışlarını artırmanın yollarını paylaşan platform, 32 farklı şehirde toplamda 61 eğitim ile 2019 yılını tamamladı. KOBİ'lerin büyümesi ve önünün açılması için e-ticaretin gelişimini, tüketici trendlerini ve potansiyelini katılımcılarla paylaştı. 2020 yılının çalışmalarına da hız kesmeden başlayan n11.com, ilk eğitimlerini Ankara ve Konya’da düzenledi.





KOBİ’ler n11.com’la dijitalleşiyor

KOBİ’lere güçlü bir e-ticaret kanalı sunarken sektörün gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar yapan n11.com; Ankara ve Konya’da düzenlediği buluşmalarla iş ortaklarını e-ticaretin dünyadaki ve Türkiye’deki gelişimi, e-ticaret eğitimi, platform kullanımı ve satışı artırma yolları, sipariş süreç yönetimi, mevzuatlar, reklam uygulamaları, tüketici hakları, kişisel verileri koruma kanunu, reklam kullanımı ve kargo süreçleri gibi başlıklar hakkında bilgilendirdi. Eğitimin e-fatura ve e-arşiv bölümünde ise, n11.com ve Digital Planet iş birliğiyle geliştirilen elektronik fatura sistemi “n11faturam.com”un KOBİ'lere sunduğu avantajlar paylaşıldı.

n11.com eğitimlerini dijital dünyaya da taşıyor

KOBİ'lere e-ticaret alanında rehberlik eden n11.com, bu yıl eğitimlerini dijital dünyaya da taşıyor. Yeni bir dijital platform hazırlayan n11.com, e-ticaretle ilgili tüm süreçleri bu platform üzerinden de iş ortaklarıyla paylaşacak. Üyelik, ürün yükleme, sipariş yönetimi, entegrasyon, muhasebe, lojistik, akıllı ürünler, mağaza destek noktalarının yanı sıra online eğitim videolarının yer alacağı destek merkezinde satış süreçleri ile satışı artırmanın ipuçlarına ulaşılabilecek.