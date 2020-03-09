Mitsubishi Heavy’nin yeni nesil kumandası ile akıllı iklimlendirme

Ortağı olduğu Mitsubishi Heavy markasıyla bireysel ve VRF iklimlendirme sistemlerinde yenilikçi ve enerji verimli çözümler sunan Form MHI Klima sistemleri, kontrol sistemlerindeki kullanıcı dostu özelliklerle de öne çıkıyor. Mitsubishi Heavy’nin yeni nesil dokunmatik kumandası RC-EX3A, işlevsel ve kullanıcılarının hayatını kolaylaştıran pek çok inovatif özelliğe sahip. RC-EX3A’nın dokunmatik ekranında Türkçe dahil 12 farklı dilde menü bulunuyor. Kumanda üzerindeki menüden tek tuşla 7 farklı fonksiyona hızla erişilebiliyor. Fonksiyonel yapısıyla kullanıcılarının iç ortam sıcaklığı, kanat ayarı, çalışma modu gibi seçeneklere kolayca ulaşmalarını sağlıyor.

IT Odalarına Özel Akıllı Yedekleme Otomasyonu

RC-EX3A’ün benzersiz yedekleme kontrolü, iki farklı klimayı tek kumanda üzerinden yedekleme imkanı sunuyor. Bu sayede ürün, IT ve pano odaları gibi devamlı iklimlendirme ihtiyacı olan mekanlarda pahalı otomasyonlar kurma gereğini ortadan kaldırıyor. Hayatı kolaylaştıran bu fonksiyon 3 farklı tercihe göre çalıştırılabiliyor. %100 yedekleme fonksiyonu bir klima arızalandığında diğer iç üniteyi devreye sokuyor. Konfor odaklı fonksiyon ise bir klimanın aşırı yük altında çalıştığı tespit edilirse 2. klimayı çalıştırarak kapasite yedeklemesi sağlıyor. Enerji tasarrufu ve dayanıklılığa odaklı fonksiyonda ise, 2 klima eş yaşlandırma ile yedekli ve sıralı olarak çalışabiliyor.

Tüm bu özellikleriyle işletmelerin klima sistemlerini kontrol etmelerini kolaylaştıran yeni nesil RC-EX3A dokunmatik kumanda, Mitsubishi Heavy VRF ve profesyonel seri klima modellerinde kullanılıyor.