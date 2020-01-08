Logitech video konferans çözümleriyle üretkenliği artırıyor

Video Konferans çözümleri büyük potansiyeli olan alanlardan biri

Video konferans çözümleri, iş hayatındaki üretkenliği artırması nedeniyle son yıllarda dünyanın önde gelen birçok şirketi tarafından yatırım yapılan alanlardan biri konumunda bulunuyor. Logitech de yatırımlarına ivme kazandırdığı bu alandaki faaliyetlerini hız kesmeden sürdürüyor, ürünleriyle özellikle genç jenerasyonun iş hayatına dahil olmasıyla değişen iş süreçlerini kolaylaştırıyor.

Günümüz dünyasında çalışma trendlerine bakıldığında, şirketlerde bulut tabanlı iletişim sistemi ile video konferans sistemlerinin kullanımının artması, çalışanların haftanın belli günlerinde şirket dışından çalışması, genç çalışanların her gün giderek daha fazla görüntülü görüşme yapması, farklı çalışma ortamlarına sahip olma isteği gibi dinamikler öne çıkıyor.

Özellikle şirketlerde alanı küçülmesine rağmen sayıca artan 3 veya 5 kişilik toplantı odalarının yaygınlaşması nedeniyle çalışanlar birbirleriyle daha çok iletişim kuruyor ve video konferans sistemleriyle hayatlarını kolaylaştırıyor. Yapılan araştırmalara göre bugün, 1995 yılından sonra doğan Z jenerasyonunun %90’ından fazlası, her zaman ve her yerde istedikleri kaynaklara erişebilme isteğiyle, öncelikle çalışacakları şirketlerin teknolojik altyapısını sorguluyor ve yarısından fazlası da teknolojinin üretkenliklerini artırdığına inanıyor. Teknolojiyle bu denli iç içe olmakla birlikte, Z jenerasyonunun %84’ü halen yüz yüze iletişim kumayı tercih ediyor. Bu durum beraberinde şirketlerin video konferans sistemlerine giderek daha fazla yatırım yapmasını sağlarken, yine de günümüzde toplantı odalarının yalnızca %5’lik bir bölümünde video konferans olanağı bulunuyor.

Logitech Türkiye ve Orta Asya Ülkeleri Müdürü Mustafa Uyar

Video Konferans Sistemleri Yüz Yüze İletişim İhtiyacını da Karşılıyor

Video konferans sistemlerinin teknoloji anlanında büyük potansiyele sahip yatırım alanlarından biri olduğuna vurgu yapan Mustafa Uyar, bugün halen başlıca şirketlerin toplantı odalarının %95’inde video konferans çözümlerinin bulunmadığı dikkate alındığında, Logitech olarak çok ciddi bir fırsat gördüklerini ve video konferans çeşitlendirmek amacıyla önemli yatırımlar yaptıklarını belirtti. Uyar, “Günümüzde henüz toplantı odalarının çok azında video konferans sistemi yer alsa da yöneticilerin %80’i bunun bir zorunluluk haline geldiğini, bu yolla hem üretkenliklerini hem de yaratıcılıklarını artırdıklarını söylüyorlar. Biz de teknoloji alanında yenilikçi yaklaşımıyla dünyada söz sahibi bir şirket olarak bu alanı fazlasıyla sahipleniyoruz. Bu alanda, birlikte büyüdüğümüz iş ortaklarımızla beraber hareket ediyoruz. Örneğin ürün geliştirme alanında birlikte çalıştığımız teknoloji şirketlerinin yanı sıra mobilya firmalarıyla da birlikte çalışıyoruz. Zira yaptığımız işte bir toplantı odasına kameranın yerleşiminden ses sisteminin düzenlenmesine kadar tasarımla ilgili çok yakın bir ilişki var. Logitech olarak bugün artık her ölçekteki toplantı odaları için baştan sona çözüm sunan geniş bir ürün ailesine sahibiz. Her geçen gün de çok daha fazla toplantı odasına, MeetUp, Rally, Tap, Zone Wireless gibi ürünlerimizle birlikte hem hızlı hem de sofistike çözümlerle dahil oluyoruz.” dedi.

“Video Konferans sistemleri masa ve sandalye gibi olmazsa olmaz ürünler arasında görülmeli”

Logitech Türkiye Video Konferans Ürünleri Kategori Yöneticisi K. Fatih Masatçı ise son bir yıldır tamamıyla bu alana odaklandıklarını ve video konferans çözümlerini gelecek 10 yılın tüm dünyada parlayan kategorisi olarak gördüklerini söyledi. İnsan sayısıyla birlikte uzmanlık alanlarının da arttığını, dünyanın dört bir yanından insanın birbiriyle iletişime geçmesi gerektiğini belirten Masatçı, “İnsanların her zaman fiziksel olarak bir araya gelip değer yaratması mümkün olmuyor. Logitech de insanları mekândan bağımsız olarak bir araya getirmek için çalışıyor. Toplantı odalarını tasarlayanların video konferans sistemlerini de tıpkı masa ve sandalye gibi olmazsa olmaz ürünler arasında görmesi için uğraşıyor, ürünlerimizle kullanıcıların büyük bir yönetim odasında, üç kişilik bir odada veya kendi masasında aynı deneyimi yaşamaları ve profesyonelliği hissetmeleri için çalışıyoruz.” diye konuştu.

Logitech Türkiye Video Konferans Ürünleri Kategori Yöneticisi K. Fatih Masatçı

Logitech Video Konferans Çözümleri…

Basit ve kompakt tasarımıyla öne çıkan Logitech MeetUp, üzerinde hoparlör, mikrofon ve yakınlaştırma yapabilen bir kameraya sahip. Küçük odalar için tasarlanan ve şu ana kadar toplam 21 ödül alan MeetUp, ultra geniş lensi ve RightSense yazılımıyla herkesi çerçeve içerisinde tutabiliyor.

Orta ve büyük ölçekli odalar için tasarlanan Rally/Rally Plus, 4K çözünürlüğe sahip PTZ kamerası ile üstün kaliteli görüntü, Computer-Vision tabanlı oto-çerçeveleme ile de herkesin net şekilde görülmesini sağlıyor.

Tek dokunuşla tüm toplantı odalarına kolayca katılmayı sağlayan TAP, toplantı odalarını kolayca kontrol etmeye destek oluyor.

Bireysel çözümler için ise Logitech Brio kamera, Zone Wireless ve Zone Wireless Plus kulaklıklar, kullanıcıların kişisel masalarını profesyonel hale getirerek üretkenliklerini artırıyor.