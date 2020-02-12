Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020 EKOVİTRİN 2019
BİST
121078
ALTIN
304.084
DOLAR
6.0381
STERLİN
7.8433
EURO
6.5892

Kişisel çalışma alanları için Logitech Zone kablolu kulaklıklar…

Logitech, Zone Kablolu Kulaklık kullanıcılarına en doğru çözümü sunmaya devam ediyor. Microsoft Teams sertifikalı Zone Kulaklık Serisi ile Logitech, kesintisiz görüntülü aramaların kalitesini ve keyfini daha da artırmayı amaçlıyor. Logitech Zone kulaklıkları, ister açık bir ofiste ister evden çalışılsın, kullanıcıların daha iyi odaklanmasına ve daha verimli çalışmasına imkân sağlıyor.

Kişisel çalışma alanları için Logitech Zone kablolu kulaklıklar…

Logitech, Zone Kablolu Kulaklık kullanıcılarına en doğru çözümü sunmaya devam ediyor. Microsoft Teams sertifikalı Zone Kulaklık Serisi ile Logitech, kesintisiz görüntülü aramaların kalitesini ve keyfini daha da artırmayı amaçlıyor. Logitech Zone kulaklıkları, ister açık bir ofiste ister evden çalışılsın, kullanıcıların daha iyi odaklanmasına ve daha verimli çalışmasına imkân sağlıyor.

12 Şubat 2020 Çarşamba 12:32
1243 Okunma
Kişisel çalışma alanları için Logitech Zone kablolu kulaklıklar…

Logitech Türkiye ve Orta Asya Ülkeleri Pazarlama Müdürü Birol Sülük, yeni ürün serisiyle ilgili olarak “Bu zamana kadar yüksek kaliteli, uygun fiyatlı ve kolay kullanımlı oda çözümleriyle küçük, orta ve büyük toplantı odalarında yerimizi almıştık. Şimdi ise kişisel çalışma alanı için tasarlanmış kulaklık ve webcam serisiyle eksiksiz bir görüntülü iletişim deneyimi sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Video iş birliği kategorimiz büyümeye devam ettikçe hedefimiz, kullanıcılarımızın toplantı ve çağrı ihtiyaçlarında, zaman ve mekândan bağımsız olarak en iyisini yapabilmeleri için her zaman kullanımı kolay çözümler sunmak olacak.”

Zone Kablolu Kulaklık hem Unified Communications (UC) hem de Sertifikalı Microsoft® Teams sürümlerinde ile sorunsuz çalışıyor. Kulaklık ve mikrofon seti ayrıca Zoom gibi popüler arama uygulamalarıyla kullanabiliyor. En iyi görüntülü iletişim deneyimi için Zone Kablolu serisi Logitech Webcam’ler ile uyumlu bir şekilde kolayca çalışıyor.

Yeni Zone Kablolu Kulaklık, optimum ses kalitesindeki aramalar veya daha kaliteli bir müzik deneyimi için birinci sınıf ses sürücüleriyle tasarlandı. Kulaklıklar sesi kısmak, oynatmak veya duraklatmak için şık bir kablo üzeri denetleyicisi ve dolaşmayan bir kabloya sahipken, çok yönlülük sunan USB Type-A veya Type-C bağlantısı içeriyor ve Logi Tune mobil ve masaüstü uygulamalarıyla uyumlu çalışıyor.

Zone Kablolu Kulaklıkların Microsoft Teams sürümü benzersiz bir Teams UI ve in-line kontrol düğmesi içeriyor. Bu sayede tek ve uzun bir tıklamayla Microsoft Teams toplantısı başlatmak, Teams çağrısını cevaplamak veya Cortana® ile ses becerilerini kolaylaştırarak kullanmayı mümkün oluyor.

Son Güncelleme: 12.02.2020 13:27
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erzincan Havalimanı’na güneş enerjisi!
Erzincan Havalimanı’na güneş enerjisi!
"Türkiye güneş enerjisi kullanmayacak kadar zengin mi?
"Türkiye güneş enerjisi kullanmayacak kadar zengin mi?
n11.com, e-ticaret eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor
n11.com, e-ticaret eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim