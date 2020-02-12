Kişisel çalışma alanları için Logitech Zone kablolu kulaklıklar…

Logitech Türkiye ve Orta Asya Ülkeleri Pazarlama Müdürü Birol Sülük, yeni ürün serisiyle ilgili olarak “Bu zamana kadar yüksek kaliteli, uygun fiyatlı ve kolay kullanımlı oda çözümleriyle küçük, orta ve büyük toplantı odalarında yerimizi almıştık. Şimdi ise kişisel çalışma alanı için tasarlanmış kulaklık ve webcam serisiyle eksiksiz bir görüntülü iletişim deneyimi sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Video iş birliği kategorimiz büyümeye devam ettikçe hedefimiz, kullanıcılarımızın toplantı ve çağrı ihtiyaçlarında, zaman ve mekândan bağımsız olarak en iyisini yapabilmeleri için her zaman kullanımı kolay çözümler sunmak olacak.”

Zone Kablolu Kulaklık hem Unified Communications (UC) hem de Sertifikalı Microsoft® Teams sürümlerinde ile sorunsuz çalışıyor. Kulaklık ve mikrofon seti ayrıca Zoom gibi popüler arama uygulamalarıyla kullanabiliyor. En iyi görüntülü iletişim deneyimi için Zone Kablolu serisi Logitech Webcam’ler ile uyumlu bir şekilde kolayca çalışıyor.

Yeni Zone Kablolu Kulaklık, optimum ses kalitesindeki aramalar veya daha kaliteli bir müzik deneyimi için birinci sınıf ses sürücüleriyle tasarlandı. Kulaklıklar sesi kısmak, oynatmak veya duraklatmak için şık bir kablo üzeri denetleyicisi ve dolaşmayan bir kabloya sahipken, çok yönlülük sunan USB Type-A veya Type-C bağlantısı içeriyor ve Logi Tune mobil ve masaüstü uygulamalarıyla uyumlu çalışıyor.

Zone Kablolu Kulaklıkların Microsoft Teams sürümü benzersiz bir Teams UI ve in-line kontrol düğmesi içeriyor. Bu sayede tek ve uzun bir tıklamayla Microsoft Teams toplantısı başlatmak, Teams çağrısını cevaplamak veya Cortana® ile ses becerilerini kolaylaştırarak kullanmayı mümkün oluyor.