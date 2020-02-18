İşte Galaxy Z Flip’in tasarımının ardındaki öykü

Samsung geçtiğimiz yıl ilk katlanabilir cihazı Galaxy Fold’u tanıtarak akıllı telefon tasarımını yeniden tanımlamıştı. Katlanabilir akıllı telefon kategorisine yeni bir yön çizen bu telefonda özellikle telefonun açılmasına odaklanılarak “Uygulamaları ve içerikleri daha geniş bir ekranda deneyimleyebilmek için cep telefonumuz açılıp genişlese nasıl olur?” sorusunun yanıtı verilmişti. Şirketin ikinci katlanabilir cihazı Galaxy Z Flip’in tasarımında ise tam ters bir yaklaşımla “Telefonu daha kompakt hale getirmek için katlamaya” odaklandı.

Samsung Electronics Mobil İletişim İş Birimi Başkan Yardımcısı Tae-joong Kim’in de belirttiği gibi cebe kolayca sığabilecek bir tasarım ve çarpıcı bir tarzın bir araya getirilmesiyle, “Galaxy Z serisi, katlanabilir cep telefonu kategorisine yeni bir kimlik kazandırıyor. Böylece kullanıcıların hayatına modayla dokunuyoruz.”

Samsung, kullanıcılara yepyeni bir mobil deneyim sunmak üzere geliştirdiği Galaxy Z Flip’in üretim sürecini yayınladığı çarpıcı bir video ile gösterirken telefonun tasarımındaki her unsurun nasıl yeniden tanımladığına dair detaylar da ortaya çıkıyor.

Galaxy Z Flip Türkiye’de iki şık renk seçeneğiyle sunuluyor: İddialı ve yaratıcı Parlak Mor ve hafif bir mavimsi ton da içeren Parlak Siyah. Samsung bu telefonların üretiminde pürüzsüz parlak cila ile hassas bir yüzey işleme sürecini bir araya getirerek cihazın katlandığı açıya göre farklı renk tonlarını yansıtan renk katmanları ortaya çıkardı. Galaxy Z Flip, sade giyinmeyi sevenlerin kıyafetlerine göz alıcı bir detay ekleyerek dış görünüşü bir adım öteye taşıyor.

Genişliği sadece 73,6mm olan Galaxy Z Flip avuç içine sığabiliyor, cepte ya da çantada kolayca taşınabiliyor. Samsung bu cihazı olabildiğince kompakt ve taşınabilir kılmak için çok sayıda tasarımı test etti ve sonunda tüketicilere sunulan bu tasarımı seçti. Birçok detay üzerinde dikkatle çalışıldığı tasarım, rahat bir tutuş için mikrometre ölçeğine kadar ince ince hesaplandı.

Tasarımda, kapak ekranı gibi kullanışlı özelliklerden de anlaşıldığı üzere, kullanım kolaylığı da titizlikle dikkate alındı. Galaxy Z Flip kapatıldığında ön ekranda tarih, saat, pil seviyesi gibi pek çok bilgi görülebiliyor ve selfie çekilirken de kullanıcılar nasıl göründüklerini bu ekrandan kontrol edebiliyor. Cihaz açıldığında ise Samsung’un kullanıcı dostu One UI arayüzü, Galaxy Z Flip’in geniş 6,7-inç ekranını tek elle kullanmayı sağlıyor.

Tae-joong Kim, “Boyut ve tutuş konforunun yanı sıra kullanıcı deneyimi de tasarımın odak noktalarından biriydi. Galaxy Z Flip’i hem cihaz kapalıyken temel bilgilere ulaşmayı hem de açıldığında oluşan geniş ekranda aynı anda farklı işlemler yapmayı kolaylaştıracak şekilde tasarladık.” diyor.

Tüketicilerin akıllı telefonlarını kullanma tarzları hakkında kapsamlı bir araştırma yapan Samsung, telefonu katlayabilmenin ve farklı açılarda açık tutabilmenin, kullanıcı deneyimine yeni bir kolaylık kazandıracağını gördü. Böylece, pek çok açıda katlanıp kullanılabilecek biçimde özel olarak tasarlanan Serbest Durma Açısı özelliği ile Galaxy Z Flip, kullanıcıya fotoğraf çekiminden görüntülü sohbete ve medya görüntülemeye kadar tüm işlemleri kolaylıkla yapma imkânı sunuyor.

Samsung, bu akıllı telefonun işlevsel olabilmesi için menteşesinin tıpkı bir dişli çark gibi hem dayanıklı hem de çok ince olması gerektiğini gördü. Menteşe tasarımları üzerine uzun ve yorucu bir araştırma ve donanım departmanlarıyla yakın iş birliği sonucunda, katlanabilir bir cihazın birçok açıda durabilmesini sağlayacak bir menteşenin detaylı projesi ortaya çıktı. Galaxy Z Flip’in karmaşık “Gizli Menteşesi” işte bu çalışmaların bir ürünü. Bu menteşe, cihazın farklı açılarda kullanılabilmesini ve her durumda desteksiz olarak dik durabilmesini sağlıyor. Ayrıca cihazın kendi kendine katlanmasını ya da açılmasını önleyecek kadar da güçlü.

Samsung, Galaxy Z Flip’in Serbest Durma Açısı özelliğinin, akıllı telefon deneyimini kökten değiştireceğini öngörüyor. Tae-joong Kim, “Hem pazar hem de tüketicinin yaşam tarzı sürekli değişiyor. Tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için Galaxy Z serisini ve katlanabilir cep telefonu kategorisini anlamlı ve keyifli deneyimlerle zenginleştirmenin yollarını keşfetmek üzere sürekli çalışmaya devam edeceğiz.” diyor.

Sınırlı sayıda stokla satışa sunulacak Galaxy Z Flip için online siparişler alınmaya başlandı

Samsung’un geçtiğimiz hafta lansmanını gerçekleştirdiği katlanabilir yeni akıllı telefonu Galaxy Z Flip için online sipariş alımları https://shop.samsung.com/tr adresi ve yetkili mağazaların internet siteleri üzerinden açıldı. Parlak Siyah ve Parlak Mor renk seçeneklerine sahip olan Samsung’un yeni katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Flip’in KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatı ise 13.499 TL. Ayrıca Galaxy Z Flip için herkese açık olan özel müşteri servis hattı da oluşturuldu. Tüketiciler 0850 22 20 847 (VIP) no’lu hattan ulaştıkları deneyimli temsilcilerden Galaxy Z Flip ile ilgili hizmet alabilecek. Mart ayında Türkiye’de satışa sunulması beklenen Galaxy Z Flip ile birlikte 1 yıl Ekran Koruma Desteği de alınabilecek. Bu koruma desteği ile tüketiciler satın alma tarihinden itibaren 12 ay içerisinde bir kereye mahsus, ekran tamirini 699 TL’lik (KDV dâhil) özel fiyatla gerçekleştirebilecek.