iPhone 15 geliyor!

Apple, "en pahalı iPhone'u" 2023 yılında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yeni iPhone 15 Ultra'nın yurtdışı fiyatı şimdiden bin doları aşmış durumda...

Görünüşe göre Apple, mobil serisinin en pahalı iPhone'unu 2023 yılında piyasaya sürecek. Sızıntılar söz konusu olduğunda oldukça iyi bir sicile sahip olan LeaksApplePro, Cupertino şirketinin bir sonraki amiral gemisinin fiyatını açıkladı.

Önümüzdeki yıl satışa çıkması planlanan iPhone 15 Ultra'nın başlangıç fiyatının 1.299 dolardan satışa çıkması bekleniyor.





Forbes'in LeaksApplePro'nun iddialarına dayandırdığı habere göre, önümüzdeki yıl Apple, en pahalı iPhone modeli olacak iPhone 15 Ultra'yı piyasaya sürecek. Yeni serinin en üst modeli olması beklenen iPhone 15 Ultra'nın başlangıç fiyatının 1.299 dolardan piyasaya sürüleceği iddia ediliyor.

Sızdırılan iddiaların doğru olması halinde ise yeni modelin iPhone 14 Pro Max'ten 100 ya da 200 dolar daha pahalı olması beklentiler arasında yer alıyor. Bilindiği üzere 1 TB depolama kapasitesiyle markanın en pahalı modeli şu anda iPhone 14 Pro Max.