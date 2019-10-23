İBB ve PEAKUP’tan yazılım sektörüne yönelik güç birliği

Ölçek ve sektör bağımsız birçok şirket için geliştirdiği yazılımlarla verimlilik ve performans sunan PEAKUP, CodeRunner etkinliğinde İBB’nin teknoloji iş ortağı oldu. Yazılım profesyonelleri ve mühendislerinin DevOps yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik hayata geçirilen projeye, PEAKUP bilgi birikimi ve dinamik yapısı ile değer katacak.

DevOps yetenekleri artacak, rekabet avantajı sağlanacak

Kurumların uygulama ve hizmetleri yüksek hızda sunmalarını sağlayan DevOps süreçleri, kaliteli hizmetin artmasına ve rekabette avantaj elde edilmesine olanak sunuyor. Bu sebeple, İBB ve PEAKUP tarafından gerçekleştirilecek etkinlik serilerinde, sistem mühendisleri ve yazılım profesyonellerinin DevOps yeteneklerinin geliştirilmesi hedefleniyor. İBB’nin yazılımcılarına yönelik başlattığı bu çalışmanın teknoloji iş ortağı olan PEAKUP, kendi gücünü yansıtarak projeye katkı sunacak. Etkinlik kapsamında, DevOps süreçlerinin katılımcıların yazılım projelerine sağlayacağı iş faydaları, bu dönüşüm için doğru yolu nasıl bulacakları, hangi güncel teknoloji ve servislerin onlara nasıl yardımcı olacağı masaya yatırılacak.

DevOps deneyimi yazılım profesyonelleri ile paylaşılacak

Yazılı teknolojileri ile uğraşan kurumların son bir yıldır öncelikli gündemleri arasında DevOps süreçlerinin olduğunu belirten PEAKUP COO’su Kadircan Toprakçı, “DevOps, geliştirilen yazılımın performansı, stabilitesi ve global ölçeklenebilmesi için daha yazılım geliştirmeye başlarken ilk başta düşünülmesi gereken en temel konuların başında geliyor. Küresel pazarda rekabetçi ileri teknoloji ürünler geliştirmek için bu süreçlerin önemi çok büyük. PEAKUP olarak, bu iş ortaklığı sayesinde yıllar içerisinde edinmiş olduğumuz bilgi birikimini canlı örnekler üzerinden sektör paydaşları ile paylaşacağız.” dedi.