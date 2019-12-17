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Günsan aksesuar grubunu zenginleştiriyor

Elektrik tesisat ekipmanları sektörünün güçlü oyuncusu Günsan ihracatında önemli bir payı olan aksesuar grubunu zenginleştiriyor. Ekonomik ve standartlara uygun ergonomik tasarımlı ürünlerden oluşan aksesuar grubunu 3 kıtada 30 ülkeye ihraç eden Günsan, yeni eklediği aksesuarlarla zenginleştirdiği ürün portföyü ile hem pazardaki ihtiyaçlara hızlı yanıt vermeyi hem de ihracatını artırmayı hedefliyor.

Günsan aksesuar grubunu zenginleştiriyor

Elektrik tesisat ekipmanları sektörünün güçlü oyuncusu Günsan ihracatında önemli bir payı olan aksesuar grubunu zenginleştiriyor. Ekonomik ve standartlara uygun ergonomik tasarımlı ürünlerden oluşan aksesuar grubunu 3 kıtada 30 ülkeye ihraç eden Günsan, yeni eklediği aksesuarlarla zenginleştirdiği ürün portföyü ile hem pazardaki ihtiyaçlara hızlı yanıt vermeyi hem de ihracatını artırmayı hedefliyor.

17 Aralık 2019 Salı 11:33
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Günsan aksesuar grubunu zenginleştiriyor

17 bin parçadan oluşan zengin ürün portföyünü Türkiye’nin dört bir yanına ve 50’den fazla ülkeye ulaştıran Günsan Elektrik, pazarın ihtiyaçlarına yönelik ekonomik çözümler sunmaya devam ediyor. Bu doğrultuda 3 kıtada 30 ülkeye ihraç ettiği aksesuar grubunu yeni fişlerle zenginleştiren Günsan, bu grubun toplam ihracatının içindeki payını da artırmayı hedefliyor. Ergonomik tasarımlarının yanı sıra fiyat olarak da ekonomik olmasıyla dikkat çeken aksesuar grubu, Avrupa, Asya ve Afrika ülkelerinde büyük talep görüyor.

İhtiyaçlara uygun, ekonomik çözümlerle pazarı büyütüyor

Günsan’ın yenilikçi olmasının yanı sıra pazarın ihtiyacına yönelik ekonomik çözümler sunabilmesi ile sektörde farklılaştığını belirten Günsan Satış Direktörü Ümit Deveci, taleplere yanıt verebilmek için üretime aralıksız devam ettiklerini belirterek, “Aksesuar grubumuzu yeni topraklı fişlerle çeşitlendiriyoruz.  Halihazırda ihracat yaptığımız ülkelere ek olarak yeni pazarların da ihtiyaçlarına uygun olarak sürekli genişleyen bir ürün gamımız var. Avrupa, Asya ve Afrika’da 30 ülkeye ihraç ettiğimiz aksesuar grubumuz tasarımı ile ve fiyat olarak da ekonomik olması nedeniyle ilgi görüyor. Amacımız kısa vadede, kaliteli ürün ve fiyat avantajımız ile Günsan markasını bu bölgelerde daha fazla duyurmak ve pazardaki payımızı yükseltmek.” diye konuştu.

Günsan Pazar odaklı üretimle ihracatını artırıyor

Geçtiğimiz yılı yüzde 20’nin üzerinde bir büyümeyle geride bırakan Günsan, cirosunun yüzde 40’ını ihracattan karşılıyor. Anahtar/priz, grup prizler, aksesuarlar, sigorta kutuları, şalt grubu, kauçuk fiş ve prizler ile kablo kategorilerinde 75 milyon adet üretim kapasitesine sahip olan şirket, 2020 yılında da Afrika ve Ortadoğu’nun yanı sıra Rusya pazarına ağırlık vererek, ihracatın ciro içerisindeki payını artırmayı hedefliyor.

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