Google Play’i artık ESET koruyacak

ESET, ödüllü algılama özelliklerini ve gelişmiş güvenliğini Android ekosistemine sunuyor. ESET, Google Play Store’u daha güvenli hale getirmek üzere yapılan araştırmalara öncülük etmek üzere oluşturulan App Defense Alliance yani Uygulama Savunma Birliği'nin kurucu üyelerden biri oldu. Çalışmalarına geçen yılın son aylarında başlayan Uygulama Savunma Birliği, Google’ın öncülüğünde ESET’in yanı sıra Zimperium ve Lookout gibi güvenlik şirketlerini bir araya getiriyor.

Google Chrome Cleanup’ta da ESET var

Bu birliktelik, ESET’in Google ile mevcut iş ortaklıklarını da tamamlayan nitelikte. Google Chrome kullanıcılarını olası tehditlere karşı uyaran Google Chrome Cleanup’ta da ESET’in Google ile işbirlikleri var. ESET ayrıca Google Cloud’un bir bölümü olan Chronicle’in entegrasyon çalışmalarında da yer alıyor.

Neden ESET?

ESET, Google Play Store’daki kötü amaçlı uygulamaları tespit etme konusunda yıllar içinde pek çok kez kanıtladığı uzmanlığı nedeniyle bizzat Google tarafından tercih edildi. Benzersiz bankacılık truva atlarının ve fidye yazılımlarının keşfiyle ESET, Android mobil cihazlarını hedef alan en karmaşık tehditlerden bazılarını belirlemeye yardımcı oldu. Bu önemli iş ortaklığı sayesinde ESET araştırma ekipleri, tüm uygulamaların analiziyle yakından ilgilenecek ve Google Play Store kullanıcılarını proaktif olarak korumaya yardımcı olacak.

Süreç nasıl işleyecek?

Bu iş birliğinin parçası olarak ESET, zararlı veya istenmeyen olarak belirlediği uygulamalar konusundaki bulgularını, uygulama henüz Google Play Store’da yayımlanmadan önce Google ile paylaşacak. Zaten Uygulama Savunma Birliği’nin birincil hedefi de bu. Birlik, zararlı olan uygulamaların listelenmeden önce tespit edilmesine ve böylece Google Play Store’un güvenliğinin sağlanmasına odaklanıyor. ESET, ödüllü tarama motorunu Google Play Store’da uygulama listelemeye yönelik uyumluluk sürecine entegre edecek.

ESET, 30 yıllık deneyimi ile siber sadırılardan koruyor

Müşterilerini ve dünyayı en yeni ve en gelişmiş siber tehditlerden koruyan ESET’in çalışanlarının neredeyse yüzde 40’ı araştırma ve geliştirme alanında görev yapıyor. ESET, 30 yılı aşkın tecrübesiyle siber güvenliğe çok katmanlı bir yaklaşım göstererek 200 ülkedeki 110 milyon kullanıcı için koruma sağlıyor.

Kaynakta korumayı amaçlıyoruz

ESET Küresel Güvenlik Elçisi Tony Anscombe, işbirliği ile ilgili şu açıklamayı yaptı: “Güvenlik açıklarını tespit etmek için gösterdiğimiz çabalarımız, milyarlarca tüketiciyi ve işletmeyi kaynakta koruma amaçlı, tam teşekküllü ve proaktif bir girişime dönüştü. Tehdit araştırmaları konusunda ESET her zaman ön planda olmuştur. ESET ve diğer Uygulama Savunma Birliği üyeleri, tehditleri ortadan kaldırmak ve Android kullanıcılarına siber suçluların bir adım ötesinde olma konusunda yardımcı olmak için Google’a gereken desteği sağlayacaktır.”

Google: Ekosistemimizdeki korumayı artıracak işbirliği

Google Android Güvenlik ve Gizlilik Başkanı Dave Kleidenmacher ise, “Google yıllarca hem işletmeleri hem de çevrimiçi tüketicileri korumak amacıyla siber güvenlik topluluğunun üyeleriyle kapsamlı çalışmalar yaptı ve şimdi bu iş birliğinin son örneğini görüyoruz. Siber güvenlik sektörünün ESET gibi saygıdeğer bir üyesiyle iş ortaklığı yapmak, Google Play ekosistemindeki korumayı artıracaktır” şeklinde konuştu.