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 ‘Getir’ market ürünlerini dakikalar içinde İzmirlilerin ayağına getiriyor

Ortalama 10 dakikalık teslimat hızıyla mobil ticarette dünyada bir ilk olan Getir, İzmir’deki operasyonuna başladı.

 ‘Getir’ market ürünlerini dakikalar içinde İzmirlilerin ayağına getiriyor

Ortalama 10 dakikalık teslimat hızıyla mobil ticarette dünyada bir ilk olan Getir, İzmir’deki operasyonuna başladı.

29 Kasım 2019 Cuma 16:00
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 ‘Getir’ market ürünlerini dakikalar içinde İzmirlilerin ayağına getiriyor

Bin iki yüz farklı ürünü ortalama 10 dakikada kullanıcılarına ulaştıran ve büyümesini sürdüren Getir, İstanbul’un ardından şimdi de İzmir’de hizmet vermeye başladı. Getir; Mavişehir, Bostanlı, Karşıyaka, Bornova, Kordon, Karabağlar, Buca, Güzelyalı ve Balçova’da olmak üzere 9 dağıtım merkezi ve 65 motosikletli kuryesi ile artık İzmirlilerin kapısını çalıp mutluluk getiriyor.

Kasım ayında başlayan operasyonuyla birlikte Getir İzmir’de en çok Buca, Bornova ve Balçova semtlerinden sipariş aldı. İzmir halkı Getir’i en çok 18.00-21.00 saatleri arasında kullandı. İzmirlilerin en çok sipariş verdiği ürünler; simit, Kuzeyden Su ve gofret olurken uygulamayı en çok 18-34 yaş aralığındaki kullanıcılar tercih etti.

Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek; Getir’i kurarken amacımız, kullanıcılarımızın acil ihtiyaçlarında yanlarında olabilmekti. Getir sisteminin tasarımı ve hızı sayesinde moto kuryelerin hızlı olmasına gerek kalmadan bin iki yüz ürün ile, ortalama 10 dakikada, 7/24 kullanıcılarımıza ulaştırıyoruz. Getir’in kurulduğu günden bu yana indirilme sayısı 4.5 milyonu geçti. 15 milyonu aşkın sipariş miktarımızla kullanıcılarımızın kapısına mutluluk götürdük. Getir olarak bugün 135’i İzmir’de olmak üzere yaklaşık 3500 kişiye istihdam sağlamaktayız.  Ayrıca kadın istihdamını arttırıyor, kadınlarımıza destek oluyoruz. Şu anda İzmir’de sahada ve teknoloji merkezimizde toplam 6 kadın çalışanımız var.’ dedi.

Getir’in İzmir ile ilgili planlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Tütek şunları söyledi: “İzmirliler Getir’i çok sevdi. 16 Kasım’dan beri 10 günde 10 bin kez İzmirlilerin kapısını çaldık. Getir’in yanı sıra uygulamamız içerisinde hızlı sıcak yemek teslimatı sunan GetirYemek ve büyük market alışverişlerinin daha kolay ve Getir konforunda yapılabilmesini sağlayan GetirBüyük girişimlerimiz de var. Bu hizmetlerimizi de en kısa zamanda İzmirlilere sunmayı hedefliyoruz.”

Kullanıcılarına daha hızlı ve kaliteli hizmet verebilmek için operasyon ağını büyütmeyi hedefleyen Getir; İstanbul, İzmir ve Ankara’nın ardından çok yakın zamanda Bursa, Kocaeli gibi pek çok şehirde kullanıcısının kapısını çalacak.

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