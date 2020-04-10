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Facebook "Kullanıcı platformu durdurdu" hatası nedir? Nasıl düzelir?

Facebook kullanıcıları bir süredir başka bir sitede okudukları haber veya izledikleri videoyu paylaşmak istediklerinde bir hata bildirimiyle karşılaşıyor. "Kullanıcı platformu durdurdu: Kullanıcı Facebook platformunu kullanmayı durdurduğu için girişilen eyleme izin verilmiyor." hatasıyla karşılaşan kullanıcılar bu hatanın nedenini ve çözüm yollarını araştırmaya başladı. Peki neden bu hatayı alıyoruz? Hata Facebook'tan mı kaynaklanıyor başka bir şeyden mi? En önemlisi de bu sorunu nasıl çözeceğiz? Hepsi haberimizde...

Facebook "Kullanıcı platformu durdurdu" hatası nedir? Nasıl düzelir?

Facebook kullanıcıları bir süredir başka bir sitede okudukları haber veya izledikleri videoyu paylaşmak istediklerinde bir hata bildirimiyle karşılaşıyor. "Kullanıcı platformu durdurdu: Kullanıcı Facebook platformunu kullanmayı durdurduğu için girişilen eyleme izin verilmiyor." hatasıyla karşılaşan kullanıcılar bu hatanın nedenini ve çözüm yollarını araştırmaya başladı. Peki neden bu hatayı alıyoruz? Hata Facebook'tan mı kaynaklanıyor başka bir şeyden mi? En önemlisi de bu sorunu nasıl çözeceğiz? Hepsi haberimizde...

10 Nisan 2020 Cuma 15:54
2048 Okunma
Facebook "Kullanıcı platformu durdurdu" hatası nedir? Nasıl düzelir?

9 Nisan akşamından beri Facebook kullanıcıları sayfalarında bir paylaşım yapmak istediği zaman "Kullanıcı platformu durdurdu: Kullanıcı Facebook platformunu kullanmayı durdurduğu için girişilen eyleme izin verilmiyor." uyarısı alarak paylaşım yapamadığını fark edince u hatanın sebeplerini araştırmaya başladı. 

"Kullanıcı platformu durdurdu: Kullanıcı Facebook platformunu kullanmayı durdurduğu için girişilen eyleme izin verilmiyor."

İngilizce olarak ise: "User opted out of platform: The action attempted is disallowed, because the user has opted out of Facebook platform." hatası kullanıcıları meşgul ediyor.

Hatayı gidermek için ayarlarını kontrol eden kullanıcılar ayarlarda bir sorun olmadığı için bu şekilde de sorunu gideremedi. 

HATANIN SEBEBİ FACEBOOK'UN KENDİSİNDE

Bu sorun tamamen Facebook'un sunucularında yer alan bir "bug" sebebiyle ortaya çıkıyor. Uygulama ayarlarınız ne olursa olsun Facebook sayfanızda bu yolla paylaşım yapmanız mümkün olmuyor.

Pek çok sitede sorunun çözümü olarak sunulan "Uygulamalar ve İnternet Siteleri (Apps, Websites and Games)” ayarları açık olduğu halde kullanıcılar hata almaya devam ediyor. 

ŞU ANDA BİR ÇÖZÜMÜ VAR MI?

Facebook sorunun farkında ve çözümü için çalışılıyor.

BASİT BİR YÖNTEMLE SORUNU ÇÖZMEK MÜMKÜN

Ancak Facebook sorunu çözene kadar beklemek zorunda değilsiniz. asit bir yöntemle u sorunun üstesinden gelmek mümkün. 

Tek yapmanız gereken sayfanızda "Gönderi oluştur" butonunu kullanarak paylaşım yapmak.

Paylaşmak istediğiniz bağlantıyı kopyalayıp sayfanızdaki "Bir gönderi yaz" kutusu içine yapıştırdıktan sonra önizleme haline gelmesini bekleyerek  daha sonra linki silerseniz aynı şekilde paylaşım yapmaya devam edebileceksiniz.

Son Güncelleme: 10.04.2020 16:58
Anahtar Kelimeler:
Facebok Hatası
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