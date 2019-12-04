ESET, 2020 için dijital güvenlik yazılımlarını piyasaya sundu

Yeni yazılımlar, Divan İstanbul Taksim Oteli’nde yapılan basın toplantısıyla duyuruldu. ESET Türkiye CEO’su Alain Soria, ESET Türkiye Ürün ve Pazarlama Müdürü Can Erginkurban ve ESET Türkiye Satış Müdürü Asım Akbal yenilikleri anlattı.

Toplantıda, bireysel kullanıcılara yönelik efsanevi ESET NOD32 Antivirus’ün yanı sıra ESET Internet Security ve ESET Smart Security Premium programlarının 2020 yılı sürümleri tanıtıldı. Yeni sürümler, en güncel virüs, truva atı, solucan, rootkit ve botnetlerin yanı sıra oltalama teknikleri, fidye yazılımları, casus programları ve kripto madenci yazılımları gibi kötü amaçlı kodlarla mücadele etmek üzere tasarlandı.

Endişe duymadan bilgisayarı açabilmek…

Özel verilerimiz hiç olmadığı kadar hedef altında. Global düzeyde her yıl yaklaşık 130 milyon yeni zararlı yazılım ortaya çıkıyor. Dijital sistemlerimiz her saniye 4 yeni tehditle karşılaşıyor. Kişisel, özel ve parasal verilerimiz, yeterli korunmayan sistem ve cihazlar nedeniyle açığa çıkıyor ve siber hırsızlar tarafından kendi amaçları uğruna kullanılıyor. Avrupa’nın en büyük, Türkiye’nin de en çok tercih edilen antivirüs markası olan ESET, işte bu nedenle yeni sürümlerindeki uygulamalarında özel hayatın gizliliğini dikkate alıyor.

ESET teknolojisi özel hayatınızı nasıl koruyor?

Karmaşıklaşan saldırılar karşısında artık tek korunma teknolojisi yeterli değil. Koruma anlayışını çok katmanlı koruma üzerine kurgulayan ESET, yazılımlarında antivirüs tarama motoruyla birlikte 13 ana koruma katmanı kullanıyor: UEFI Tarayıcı, Ağ Saldırısı Koruması, İtibar ve Ara Bellek Denetimi, Makine Öğrenimi, Sandbox Uygulaması, Davranış Temelli DNA Analizi, Gelişmiş Bellek Tarayıcı, İstismar Engelleyici, HIPS Script Tabanlı Saldırı Önleme, Fidye Yazılımı Koruması, ESET Tehdit İstihbaratı, ESET Live Grid ve Botnet Koruması.

Özel hayatı koruyan ekstra koruma katmanları

Bu 13 ana koruma kalkanının yanı sıra ayrıca Web Kamerası Koruması, Akıllı Ev Koruması, Oyun Modu, Ebeveyn Kontrolü, Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Koruması, Parola Yöneticisi ve Güvenli Veri Şifrelemesi gibi onlarca modül daha, verilerimize ulaşmayı hedefleyen milyonlarca zararlıya engel oluyor.

Yeni Çoklu Platform Uyumluluğu

ESET, koruma çemberini genişletebilmek adına 2020 sürümlerinde ürün lisanslarını artık ‘çoklu platform uyumlu’ hale getirdi. Windows bilgisayarı için ESET Internet Security veya ESET Smart Security Premium lisansı satın alan kişi, aynı lisansı Mac, Linux ve Android cihazlarını korumak için kullanabiliyor. Yani farklı sistem ve cihaz olmasına rağmen bilgisayar, tablet, telefon ve akıllı televizyona tek lisansla güvenlik sağlanıyor.

Oltalama - homoglif saldırılarına önlem

Oltalama mesajları, en yaygın kandırılma yollarının başında geliyor. Geliştirilen Oltalama Önleme Teknolojisi (AntiPhishing), sadece kötü amaçlı e-postalardan değil, orijinal web adreslerindeki karakterleri benzer karakterlerle değiştirerek son kullanıcıları kandırmaya yönelik homoglif saldırılarına karşı da koruyor.

Gelişmiş Makine Öğrenimi Katmanı

Makine öğrenimi (Machine Learning), çeşitli algoritmalar yardımıyla yazılım örneklerini temiz, zararlı veya potansiyel olarak istenmeyen biçiminde sınıflandırıyor. Yeni Makine Öğrenimi Katmanı, derin öğrenme yöntemleriyle hem yüksek tespit hem de düşük hatalı tespit oranı elde etmek için tasarlandı. Bu sayede daha önce hiç görülmemiş tehditlere karşı çok daha iyi koruma sağlıyor.

Kurumsal gizlilik: Tam Disk Şifrelemesi

ESET, 2020 yazılımlarında kurumsal gizililiğe de yeni bir katmanla katkıda bulunuyor. Kurumsal verilerin sızması, bu verileri barındıran cihazların kaybolması ya da çalınması, şirketler için çok büyük endişe kaynağı. Bu endişeye odaklanan ESET, kurumsal gizliliğe tam disk şifreleme ürünü ESET Full Disk Encryption (EFDE) ile çözüm sunuyor. Bu yazılım sayesinde iş cihazlarında depolanan veriler şifrelenebiliyor ve yetkisiz kişilerin erişimi engellenebiliyor. EFDE, tek bir konsoldan kolayca yönetiliyor.

İç tehditleri önlüyor: Safetica

Kurumsal veriler; endüstriyel casusluk, kötü niyet, ihmalkârlık veya sadece personel hatası nedeniyle de sızabilir. ESET’in veri sızıntısı önleme (DLP) çözümü Safetica, ağ denetim özellikleriyle hassas verilerin ağ dışına çıkmasını engelliyor. Hassas verilerin ne şekilde kullanılması gerektiği konusunda kullanıcıları bilgilendiriyor ve yetkisiz cihazların işyerinde kullanılmasını da önlüyor. Safetica gibi DLP çözümleri, Türkiye’de Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK), Avrupa’da ise Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin (GDPR) kurumlar için öngördüğü korunma yöntemleri arasında yer alıyor.

Güvenli teknolojinin keyfini çıkarın

Tam 32 yıldır dijital cihazları ve içerdikleri verileri davetsiz misafirlere karşı koruduklarını söyleyen ESET Türkiye CEO’su Alain Soria, “Hem bireyler hem kurumlar, korunmaya dair sürekli ve artan bir endişe içinde. Haksız değiller, global düzeyde her yıl yeni ortaya çıkan 130 milyonu aşkın zararlı yazılım; finansal ve kişisel bilgilerimizin, fotoğraflarımızın ya da kurumsal verilerimizin peşinde. ESET olarak bu saldırılara özgün ve yenilikçi siber güvenlik çözümlerimizle cevap veriyoruz. Dünyaya yayılmış araştırma merkezleri ve 1.600 kişiyi aşan uzman siber güvenlik personelimizle geliştirdiğimiz yazılımlar sayesinde kullanıcılarımız dijital sistem ve cihazlarında güvenli teknolojinin keyfini çıkarıyor” diye konuştu.