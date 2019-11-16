 “Endüstri 4.0 ve tasarım devrimi”

AHK Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Markus C. Slevogt’un Açılış Konuşması ile başlayan etkinlik, “4. Endüstriyel Devrim: Tasarım Üretimi için Dijital Dönüşümü Sağlamak” konulu panel ile devam etti. Siemens SIMATIC HMI Panelleri Üretim Müdürü Steffen Grösch ve BSH Türkiye T-MEA-CIS Bölgesi Endüstri 4.0 Müdürü Mischa Maier’in katıldıkları paneli, iF International Forum Design CEO’su Ralph Wiegmann yönetti. Panelde konuşmacılar dijital imalat, teknoloji trendleri ve üretimdeki yenilik girişimleri hakkında bilgi ve görüşlerini paylaştılar.

Toplantıda ayrıca robot teknolojisinden yapay zekaya - yeni dijital endüstriyel teknolojilerin yükselişinde tasarım kalitesinin rolü irdelendi. Özellikle Türkiye’deki imalat ve tasarım firmalarının “Dördüncü Sanayi Devrimi” denilen süreçten yararlanabilmek için nasıl hazırlanabilecekleri konuşuldu.

Katılımcıların modern dijital imalat ve teknoloji trendleri, inovasyon girişimleri, stratejik planlama, üretim ve hizmet sistemleri alanlarında dijitalleşmenin rolü hakkında çok değerli bilgiler edindikleri etkinlik, IF International Forum Design CEO’su Ralph Wiegmann’ın konuşması ile sona erdi.

Wiegmann “İstanbul Avrupa’nın en dinamik, yaratıcı ve yenilikçi tasarım metropollerinden biri haline gelme yolunda. Bu nedenle İstanbul, dijital fabrika çağındaki zorlukları ve fırsatları tartışmak için mükemmel bir yer!” şeklinde konuştu.