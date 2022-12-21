Elon Musk istifa mı ediyor?

Aktif olarak kullandığı Twitter’ı 44 milyar dolara satın alan Elon Musk halen gündemden düşmüyor…

Twitter’ın satın aldıktan sonra CEO olarak şirketi yönetmeye de başlayan Musk’ın son dönemde Twitter’da yaptığı politika değişimleri ve bazı gazetecilerin hesaplarını askıya almasından sonra gelen tepkiler üzerine hafta sonunda, “CEO olarak görevimi bırakmalı mıyım” sorusunu sorup bir anket yapmıştı.

17 milyondan fazla Twitter kullanıcısının oy verdiği ankette katılımcıların yüzde 57.5’i Musk’ın görevi bırakması gerektiğini söyledi. Bu sonuçlardan sonra bir süre sessizliğini koruyan Musk bugün bir açıklama yaptı. Milyarder iş insanı, yerine yeni birini bulana kadar bu görevi sürdüreceğini söyledi.

Musk, “Bu işi alacak kadar salak birini bulur bulmaz CEO görevinden ayrılacağım! Ondan sonra sadece yazılım ve server ekipleriyle çalışacağım” dedi.

Ekim ayında Twitter’ı olaylı bir şekilde 44 milyar dolara satın alan Musk’ın Twitter’ın başına da geçmesi Tesla’nın bazı yatırımcılarını rahatsız etmiş ve Musk’ın iki şirketi de yönetmesinin Tesla’nın yönetimini sekteye uğratabileceğini söylemişti.