Doruk, 2020’de Asya ve Avrupa’ya yayılacak

Türkiye’de üretim yönetiminde dijitalleşme pazarını inşa eden 21 yıllık teknoloji şirketi Doruk, 2018’de başlattığı yeni büyüme operasyonunun bir sonucu olarak 2019 yılını yüzde 250 büyüme ile kapatıyor. Yapay zeka ve artırılmış gerçeklik teknolojileriyle tam entegre olan dünyadaki tek üretim yönetimi sistemi ProManage ile dünya çapında 300’den fazla fabrikayı dijitalleştiren Doruk, global genişlemesini Amerika’daki şirketi ProManage Corp. üzerinden gerçekleştiriyor. Yakın zamanda Tokyo merkezli ITO Corporation ile partnerlik anlaşması imzalayarak Asya Pasifik pazarına da giriş yapan şirket, 2020 yılında Almanya’ya, orta ve uzun vadede ise tüm Avrupa ülkelerine yayılmayı amaçlıyor.

İnovatif ve çığır açan teknolojili ürün ve sistemleriyle fabrikalara çağ atlatan teknoloji şirketi Doruk, 2019 yılını yüzde 250 büyüme ile kapatıyor. Bugüne kadar dünya çapında 300’den fazla sanayi kuruluşunu akıllı ve dijital fabrikaya dönüştüren Doruk, kendisine dünya markası olma hedefi koydu. Şirketin 2019 yılını değerlendiren ve büyüme planlarını anlatan Doruk Yönetim Kurulu Üyesi Aylin Tülay Özden, şu açıklamalarda bulundu;

“Doruk için 2018 yılı bir değişim ve dönüşüm hamlesi yaparak yeni bir büyüme operasyonu başlattığımız özel dönemin ilk adımı oldu. Amerika’nın Şikago kentinde kurduğumuz şirketimiz ProManage Smart Manufacturing Solutions Corp. ile Amerika’da üretim endüstrisini güçlendirmek için hayata geçirilen Dijital Üretim Tasarım ve İnovasyon Enstitüsü MxD’nin Ar-Ge partneri olduk. Sanayide dijital dönüşümün öncelikli olduğu merkez ülkeleri hedef alarak global genişlememizi ABD’deki şirketimiz üzerinden gerçekleştirmeye devam ettik. Yakın zamanda fabrika otomasyon cihazları, enerji tasarrufu sistemleri, sosyal altyapı cihazları, uluslararası ürün tedariki destek hizmetleri gibi ürün ve hizmetler sunan Tokyo merkezli ITO Corporation ile partnerlik anlaşması imzalayarak Asya Pasifik pazarına giriş yaptık. Bu gelişmelerin bir sonucu olarak 2019’u yüzde 250 büyüme ile kapattık. Global büyüme planlarımız çerçevesinde 2020 yılında Almanya’ya, orta ve uzun vadede ise tüm Avrupa ülkelerine yayılmayı amaçlıyoruz.”

Fabrikaları 4 ila 8 haftada dijitalleştiriyor, 2 ayda yüzde 20 verim artışı sağlıyor

Yapay zeka ve artırılmış gerçeklik teknolojileri ile tam entegre dünyadaki tek üretim yönetim sistemi olan ProManage ile şirketlere maksimum verim sağladıklarını belirten Aylin Tülay Özden, “İşletmelerin dijital dönüşüme geçirilmesinin yalnızca 4 ila 8 hafta sürdüğü bu sistemle sanayiciler yaklaşık 2 ay sonunda yüzde 20’ye varan oranda verimlilik artışına tanık oluyor. Yıl olarak düşünüldüğünde ise örneğin ayda 1 milyon Euro’luk girdi maliyeti olan bir işletme için 10 ayda yapılan 10 milyon Euro’luk masraf 8 milyon Euro’ya düşüyor ve işletme yılda 2 milyon Euro tasarruf etmiş oluyor” diyerek sözlerini tamamladı.