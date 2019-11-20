Dijital dönüşümde rekabet büyüyor





Dijitalleşmenin verimlilik, güvenilirlik ve sürdürülebilirlik gibi konularda firmalara önemli oranda iyileştirmeler sağlaması bekleniyor. TÜSİAD raporuna göre firmalar; 2017 yılında dijital dönüşüm hakkında yüzde 77 oranında bilgi sahibiyken, 2019 yılında bu oran yüzde 95 ‘e yükseldi. Avrupalı sanayi şirketlerinin dijital dönüşüme önümüzdeki yıl yaklaşık 140 milyar avro harcama yapması beklenirken bunun karşılığında 110 milyar avro gelir sağlaması öngörülüyor. Tüm dünyada ise dijital dönüşüm pazarının gelecek 10 yılda 100 trilyon dolara ulaşması hedefleniyor. Tüm dünya dijital ekonomi dönüşümüne giderken, Türkiye’nin küresel güçlerle rekabet edebilecek seviyede olmasına ve yüksek teknoloji ihraç eden bir ülke konumunda yer almasına katkıda bulunacak hamleler yapmak kritik önem taşıyor.

50 Milyar Cihaz İletişim Halinde Olacak

Türkiye’nin orta gelir düzeyinden çıkabilmesi için, sanayide dijital dönüşümün benimsenmesi gerektiğini vurgulayan Dijital Dönüşüm Fuarı ve Zirvesi Genel Müdürü Hakan Yüksel; ‘’Firmalar gün geçtikçe dijital dönüşümün faydaları konusunda farkındalık sahibi olmaya başlıyor. Günümüz dijital dönüşüm teknoloji verilerine göre 2020 yılına kadar yaklaşık 50 milyar cihaz birbiri ile iletişim halinde olacak. Dönüşüme uyum sağlamayan firmalar ise ne yazık ki sektörde ve rakiplerinin gerisinde kalma riski ile karşı karşıya kalıyor. Türkiye’nin küresel rekabetçiliğinin artması ve bu alandaki çalışmaların bir üst düzeye çıkması için, inovasyon bu noktada dijital dönüşümün kaçınılmaz unsuru haline geliyor. İstanbul Dijital Dönüşüm Fuarı ve Zirvesi’nde, dijital dönüşümün firmalar adına iş gücünü azaltıp, verimliliği arttırdığının ispatlarını göreceğiz. Dönüşüme katkı amaçlı çıkılan bu yolda, sektör uzmanlarını buluşturarak dijital etkinin sanayiye, ekonomiye ve haberleşmeye etkisinin tüm yönleriyle ele alınacağı bu günde, 400 üst düzey firma katılımı ve 50 bini aşkın ziyaretçi katılımı hedefliyoruz’’ dedi.