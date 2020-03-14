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Daikin Türkiye 2020'de 3 milyar TL ciro hedefliyor

2019'u 2,2 milyar liralık ciroyla kapatmayı bekleyen şirket, 2 yıl içerisinde Türkiye'ye 50 milyar euroluk yatırım planlıyor

Daikin Türkiye 2020'de 3 milyar TL ciro hedefliyor

2019'u 2,2 milyar liralık ciroyla kapatmayı bekleyen şirket, 2 yıl içerisinde Türkiye'ye 50 milyar euroluk yatırım planlıyor

14 Mart 2020 Cumartesi 14:08
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Daikin Türkiye 2020'de 3 milyar TL ciro hedefliyor

Daikin Türkiye, 2020'de 3 milyar lira ciro hedefliyor. Şirket bu kapsamda 2 yıl içerisinde 50 milyar euroluk yatırım yapacak.

Daikin Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, 2019 mali yılını 2,2 milyar liralık ciroyla kapatmayı bekleyen şirket, yeni yıl için 3 milyar TL ciro hedefi belirledi.

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Daikin Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hasan Önder, Türkiye'deki fabrika ve Ar-Ge merkezi için yatırımlarını sürdürdüklerini ve 2 yıl içinde 50 milyon euroluk yatırım yapmayı hedeflediklerini bildirdi.

 Önder, "Daikin; Türkiye, Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri için, pazarın ihtiyacına göre yeni ürün üretimleri yaparak ve elini daha da güçlendirerek sektörün lideri olmaya devam edecek." ifadesini kullandı. Bu süreçte satış sonrası ve servis hizmetlerinin en az üretim kalitesi kadar önem taşıdığını vurgulayan Önder, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Derdinizi anlatacağınız bir görevliye ulaşmak için saatlerce beklenilen çağrı merkezleri, bir türlü gelmeyen ya da randevularına asla sadık kalmayan servis elemanları tüketicilerin hayatını adeta bir kabusa çeviriyor. Servis ve çağrı merkezlerindeki işleyişi en az ürünlerimizin kalitesi kadar önemseyerek bu alanda azami gayret gösteriyoruz. Tüketicilerin bu konudaki sorunlarını biliyoruz, servis ve çağrı merkezlerinin yapılanmasını bu vizyona göre organize ediyoruz. Bu alandaki yaklaşımımızı da bir reklam filmiyle anlatmayı istedik. TV kanalları ve internet mecrasına yönelik inhouse olarak hazırlanan 'iyi bir servis hizmeti ve çağrı merkezi nasıl olmalı' temalı reklam filmi, Daikin'in bakış açısını ve işleyişini yansıtıyor."

Son Güncelleme: 14.03.2020 14:11
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