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CBKSoft’a yazılım ihracatı ödülü

​Bilkent Cyberpark 2019 MIS Ödülleri kapsamında, 20 ülkeye yazılım ihracatı gerçekleştiren CBKSoft’a ‘En Çok İhracat Yapan Firma’ ödülü verildi.

CBKSoft’a yazılım ihracatı ödülü

​Bilkent Cyberpark 2019 MIS Ödülleri kapsamında, 20 ülkeye yazılım ihracatı gerçekleştiren CBKSoft’a ‘En Çok İhracat Yapan Firma’ ödülü verildi.

08 Ocak 2020 Çarşamba 12:16
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CBKSoft’a yazılım ihracatı ödülü

Her yıl Bilkent Cyberpark tarafından gerçekleştirilen MIS Ödülleri sahiplerini buldu. Bilkent Otel ve Konferans Merkezi’nde gerçekleştirilen ödül töreninde, ‘En Çok İhracat Yapan Firma’ ödülü, 3 kıtada 20 ülkeye yazılım ihracatı gerçekleştiren CBKSoft firmasına verildi. Ödülü CBKSoft adına Kurumsal İletişim Müdürü Ayberk Yurtsever teslim aldı.

Cyberpark Genel Müdürü Faruk İnaltekin, konuyla ilgili şunları kaydetti: “CBKSoft, Bilkent Cyberpark bünyesinde 2004 yılında kurulmuş olan bir firma. O dönem küçük bir ofisten bugün sadece Türkiye’de değil dünya çapında söz sahibi ve kendi alanında başarılı olmuş bir firmaya dönüştü. Cyberpark bünyesinde büyümüş ve gelişmiş bir firmanın bu noktaya gelmesi bizler için de ayrıca bir gurur kaynağı oldu.”

CBKSoft’un Genel Müdürü Salih Kanlı ise, CBKSoft’un kurulduğu ilk günden itibaren hep global bir firma olmayı hedeflediğini belirterek, “Bu hedefimize her geçen gün biraz daha yaklaşmaktayız.  Ortadoğu, Körfez Bölgesi, Kuzey Afrika ve diğer pazarlarda artan bir ivme ile büyüyoruz. Cyberpark tarafından verilen bu ödül doğru yolda olduğumuzun bir kanıtı oldu.” diye konuştu.

CBKSoft Genel Müdürü Salih Kanlı

20 ülkeye yazılım ihracatı

Orta Doğu ve Afrika’da ‘Fiziki Arşiv Yönetimi ve Sayısallaştırma’ çözümlerinde 2000 kurumsal müşterisi ile pazar lideri olan Dubai merkezli InfoFort ile 2015 yılında birleşme kararı aldıklarını belirten Salih Kanlı, bu karardan sonra geliştirdikleri enVision yazılımı ile yurtdışında çok ciddi bir büyüme yakaladıklarını kaydetti.

“InfoFort ile birlikte Orta Doğu’ya ve Afrika’ya açıldık. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Mısır, Umman, Katar başta olmak üzere, birçok ülkede farklı projeleri hayata geçirdik. Bunlar arasında; Saudi Credit & Saving Bank, Muscat Bank, National Credit Bank, Birleşik Arap Emirlikleri Başbakanlık Ofisi, Umman’daki Sohar Limanı, Bahreyn’deki Khaeleji Commercial Bank projelerini sayabiliriz. Tüm bu kurumlar Elektronik Belge, Form ve Süreç Yönetimini enVision ile gerçekleştiriyor.”

CBKSoft Genel Müdürü Kanlı,  gelecek 3 yıl içinde 6 milyon dolarlık ihracat hedefi koyduklarını belirterek sözlerini noktaladı.

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