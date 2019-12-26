BASF, üretim tesisinde Schneider Electric uzmanlığına başvurdu

· Schneider Electric, dünyanın en büyük kimyasal ürünler şirketi BASF’nin Teksas’taki üretim tesisinde enerjinin akıllı yönetimi için çözüm sağlıyor.

· Tesiste kritik öneme sahip elektrik trafosunun yönetiminde, 100'den fazla değişkeni ölçen ve hesaplayan, böylece varlık performansını daha öngörülebilir hale getiren entegre EcoStruxure™ Asset Advisor çözümü kullanılıyor.

· Bu sayede BASF, 63 varlığı uzaktan izleyebiliyor ve operasyonlarının görünürlüğünü artırıyor.

EcoStruxure Asset Advisor işe BASF’nin tarım işkolunun bir parçası olan bu tesis artık verilere 7/24 erişim sağlayarak kritik varlıkların durumunun izlenmesini sağlayan bir dijital panoya sahip. BASF ayrıca Schneider Electric Hizmet Ofisi’nden arızaların engellenmesine ve bakım stratejilerinin optimizasyonuna yönelik özel öneriler ve proaktif tavsiyeler alıyor.

Öngörülebilir varlık performansı sağlayan EcoStruxure™ Asset Advisor, BASF'ye arızaların engellenmesi, tesis güvenliği ve operasyonel verimliliğin artırılması için yardımcı oluyor.

EcoStruxure™ Asset Advisor: Proaktif bakım ve yönetim sunan bulut tabanlı hizmet

BASF’nin elektrik dağıtım sistemi, Beaumont tesisindeki üretimin tamamı için enerji sağlıyor. Durum [GY1] tabanlı bir izleme ve öngörücü analiz hizmeti olan EcoStruxure Asset Advisor sayesinde BASF, kontrol panosu aracılığıyla yeni trafo varlıklarının durumunu izleyebiliyor. EcoStruxure Asset Advisor ile doğru ve güvenilir bir takip ve yönetim için 100'den fazla değişken ölçülüyor ve hesaplanıyor. Ayrıca BASF, Schneider Electric Hizmet Ofisi’nden aldığı danışmanlıkla sistem içerisindeki arızaları minimize ediyor.

Bu iş birliğini değerlendiren BASF Elektrik Tasarım Mühendisi Lee Perry; “BASF’nin EcoStruxure Asset Advisor gibi veri odaklı hizmetlere yönelmesi, şirketimizin geleceğe hazır, öncü ve IIoT’nin avantajlarını kullanan bir şirket olduğunu gösteriyor. Bu sayede kritik elektrik dağıtım varlıklarımıza dair öngörüleri ve verileri işimizin sürekliliği için kullanıyoruz. EcoStruxure Asset Advisor bu kapsamda doğru zamanda doğru verileri ele alarak büyük arızaların engellenmesine yardımcı oluyor. Verinin nasıl bir değer yaratabileceğini gözler önüne seriyor” şeklinde konuştu.

Kuzey Amerika EcoStruxure Asset Advisor Segment Satış Müdürü Alfredo Arriola ise; “BASF’ye sunduğumuz eşsiz çözümle kritik ekipmanlarını kesintisiz izleme ve arızaların önüne geçme imkanı sağlıyoruz. Böylece çalışma şekillerini değiştirmelerine yardımcı oluyoruz. Bu, öngörücü bakımın geleceğini temsil ediyor ve BASF için sektörde belirlenen önleyici bakım aralıklarının ötesine geçmek için bir fırsat” dedi.

Bulut tabanlı EcoStruxure Asset Advisor, Schneider Electric'in tüm faaliyet alanlarındaki uzmanlıklarından yararlanılarak veri odaklı bir platform olarak hizmet veriyor. IoT'nin yanı sıra bağlantı ve sensör teknolojilerindeki gelişmelerden ve öngörücü analizlerden faydalanıyor. Bu yeni nesil çözüm, bağlantılı kritik varlıklardan gelen anlık verileri değerlendiriyor ve potansiyel tehditleri değerlendirmek için gelişmiş analizler uyguluyor.

EcoStruxure Asset Advisor

EcoStruxure Asset Advisor, Schneider Electric IoT özellikli mimari portföyünün Uygulama, Analiz ve Servisler bölümünün bir parçası. EcoStruxure™ açık, birlikte çalışabilir, IoT özellikli bir sistem mimarisi ve platformudur. EcoStruxure, tüketiciler için güvenlik, güvenilirlik, verimlilik, sürdürülebilirlik ve bağlanabilirlik etrafında gelişmiş değerler sunar.EcoStruxure, Her Seviyede İnovasyon sunmak için IoT, mobilite, algılama, bulut, analitikler ve siber güvenlik alanlarındaki gelişmelerden faydalanır.Buna Müşteri Kullanım Döngüsü Yazılımı tarafından desteklenen Bağlı Ürünler, Edge Kontrolü ve Uygulamalar, Analitik ve Hizmetler de dahildir. EcoStruxure™ 20.000'in üzerinde geliştirici ve 650.000 hizmet tedarikçisi ve iş ortağının desteğiyle yaklaşık 500.000 tesis ve 3.000 kamu hizmet tedarikçisi tarafından kullanılıyor ve yönetilen 2 milyondan fazla varlığı birbirine bağlıyor.

Bu kapsamda Schneider Electric, enerji ve sürdürülebilirlik üzerine danışmanlıktan varlıkların yaşam döngüsünü optimize etmeye dek tüm konularda iş ihtiyaçlarını karşılayacak hizmetleri dünyanın her yerinde sağlıyor. Müşteri odaklı bir kuruluş olarak güvenilir danışmanlık sunan şirket, varlık güvenilirliğinin artırılması, toplam sahip olma maliyetinin iyileştirilmesi ve sürdürülebilirlik, verimlilik ve güvenlik hedefli dijital dönüşümün yürütülmesine yardımcı oluyor.