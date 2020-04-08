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Arena Bilgisayar, Extreme Networks ile distribütörlük anlaşması imzaladı

Türkiye’nin lider teknoloji sağlayıcısı olarak son teknoloji ürün ve çözümler sunan Arena Bilgisayar, dünya çapında 50.000 üzerindeki müşteri portföyüyle öne çıkan Extreme Networks ile distribütörlük anlaşması imzaladı.

Arena Bilgisayar, Extreme Networks ile distribütörlük anlaşması imzaladı

Türkiye’nin lider teknoloji sağlayıcısı olarak son teknoloji ürün ve çözümler sunan Arena Bilgisayar, dünya çapında 50.000 üzerindeki müşteri portföyüyle öne çıkan Extreme Networks ile distribütörlük anlaşması imzaladı.

08 Nisan 2020 Çarşamba 12:11
2012 Okunma
Arena Bilgisayar, Extreme Networks ile distribütörlük anlaşması imzaladı

Günümüzde hızla artan online sistemlere duyulan ihtiyacı daha kapsamlı yanıtlayabilmek ve işletmelerin olası kayıplarını minimuma indirmek için imzalanan anlaşma sayesinde Arena Bilgisayar, işletmelere bulut teknolojilerinin de gücünü kullanarak uçtan uca ağ çözümleri geliştirecek ve üst seviye destek hizmeti verecek.

"Türkiye’ye Uçtan Uca Kesintisiz Destek İçin Hazırız"

Arena Bilgisayar, Extreme Networks iş birliği ile tüm dünyanın evden çalışmaya yöneldiği günümüzde, ofis desteğini evlere taşıyan teknolojik destek paketleriyle Home Office çalışanların tüm elektronik cihazlarının ve yazılım ihtiyaçlarının hızlıca giderilmesi için ekipleriyle bir fiil çalışmayı sürdürüyor.

Dünyanın dijitalleşmesine önderlik etmek ve hedeflerini gerçekleştirebilmek için sayısız yeniliğe imza atan Arena Bilgisayar; Extreme Networks’ün bulut teknolojilerinin de gücünü kullanarak oluşturulmuş uçtan uca ağ çözümleri ve üst seviye teknoloji destek hizmetleriyle gücüne güç katarak sektördeki ihtiyaçlara daha kapsamlı yanıt vermeyi amaçlıyor.

Extreme Networks Hakkında:

1996 yılında kurulmuş olan ve merkezi Silikon Vadisi’nde bulunan Extreme Networks, müşterilerinin ve iş ortaklarının en yenilikçi ve en basit şekilde tüketilebilir kurumsal ağ teknolojilerini kullanmasını sağlamayı amaç edinmiş, dünyanın önde gelen teknoloji üreticilerinden biridir. Extreme Networks, makine öğrenmesi, yapay zekâ, analitik ve otomasyonun gücünü kullanarak her geçen gün teknolojinin sınırlarını zorlayan çözümler geliştirmektedir.

Arena Bilgisayar Hakkında:

Arena Bilgisayar, kurulduğu 1991 tarihinden beri 10 bini aşkın iş ortağı ile dünyanın önde gelen teknoloji geliştiricilerinin ürün ve çözümlerini bireysel ve kurumsal tüketiciler ile buluşturuyor. Yaratıcı ve yenilikçi çözümlerle hayatı kolaylaştıran Arena Bilgisayar, Türkiye’nin lider teknoloji sağlayıcısı olarak en yenilikçi ürün ve çözümlerini ülkenin her noktasına ulaştırıyor.

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