AB'den yapay zekaya 20 milyar euroluk yatırım

Yapay zekanın önemi, dijital dönüşüm alanında gün geçtikçe artıyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yapay zekaya yatırım yapmak için kolları sıvadı.

AB'NİN GÖZÜ YAPAY ZEKADA

Dijital stratejinin yapay zeka ve veri alanına odaklandığını belirten AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Dijital dönüşümün Avrupa ekonomisine güç katmasını istiyoruz." dedi.

"AVRUPA YAPAY ZEKADA HIZ KAZANACAK"

Von der Leyen, yapay zekanın halihazırda sağlık, tarım ve ısınma gibi çeşitli sektörlerde kullanıldığını, bunun AB iklim hedeflerine katkı sağladığını vurguladı.

Avrupa'nın yapay zeka alanında öncü konumda bulunduğuna işaret eden Von der Leyen, "Yapay zeka konusunda Avrupa'ya hız kazandırmak istiyoruz. Her yıl yapay zeka alanına 20 milyar euroluk yatırım çekmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"KRİTİK KARARLARI İNSANLAR ALMALI"

Yapay zekanın Avrupa için büyük bir fırsat olduğuna dikkati çeken Von der Leyen, "Yapay zeka, insanlara hizmet etmeli ve insan haklarına her zaman uymalı. Bu nedenle kritik kararlar insanlar tarafından alınmalı." değerlendirmesinde bulundu.

"AB'DE DİJİTAL VERİLER İÇİN TEK BİR PAZAR"

Ursula von der Leyen, dijital verilerin günümüzde çok önemli bir hal aldığını belirterek, "AB'de dijital veriler için tek bir pazar oluşturacağız. Avrupa'da veri saklama alanları ve bulut altyapılarına 4 ila 6 milyar euroluk yatırımı harekete geçirmek istiyoruz." dedi.

AB, ÇİN VE ABD'Yİ YAKALAMAK İSTİYOR

Özellikle ABD ve Çin, yapay zeka ve veri gibi alanlarda öncü konumda bulunuyor. AB, yeni dijital strateji ile bu alanda daha aktif rol oynamak istiyor. AB Komisyonu, kıtayı bu alanda daha etkin hale getirmek için özellikle dijital alanda yeni düzenlemelere hız vermeyi planlıyor.