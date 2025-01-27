Çin’in Open AI’yın rakibi olarak DeepSeek’i piyasaya sürmesi üzerine ABD vadelileri ve Asya borsalarında satışla haftaya başladık. Çinli yapay zeka asistan uygulaması DeepSeek, Apple'ın iPhone indirme listelerinde zirveye yerleşti.

DeepSeek ABD’nin teknoloji konusunda rakipsizliğini ve yüksek çarpanları sarsacak mı? Bu sorunun cevabı uygulamada ortaya çıkacak. Ancak piyasanın ilk tepkisi negatif Bu hafta dünya piyasalarının gündeminde Çarşamba Fed, Perşembe ECB, Cuma günü PCE verisi ve elbette her gün Başkan Trump’ın açıklamaları var. Genel beklenti Fed’in durması, ECB’nin 25 baz puan indirmesi, PCE’nin ise aylık %0,2 gelmesi. Trump’ın Kolombiya’ya önce %25, 1 hafta sonra %50 vergi uygulayacak olması sonras 10 yıllık ABD tahvil getirileri 4.57’ye düştü, altın 2751, brent petrol 77 dolarla açıldı.

BİTCOİN NASIL DÜŞTÜ?

Bitcoin, pazartesi günü yaklaşık %4 düşerek 100.000 doların altına düştü ve bir önceki haftaki kazançlarını piyasadaki kar alım dalgasıyla sildi. Bu, ABD Başkanı Donald Trump'ın kripto para birimi sektörü için politika planlarına ilişkin devam eden belirsizlik ortasında geldi. Cuma günü Trump, Beyaz Saray'a kripto politikası konusunda tavsiyelerde bulunmak üzere bir çalışma grubu kurulduğunu duyurdu ve altı ay içinde ABD'deki dijital varlıklar için düzenleyici bir çerçeve önermekle görevlendirildi. Ancak duyuru, Bitcoin satın almaya hemen başlaması beklenen bir ABD Bitcoin rezervinin oluşturulmasını doğrulamaktan uzak kald

İŞ DÜNYASININ GÜVENİ TAM

Büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayiinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kulanım oranı ocakta yüzde 74,8 seviyesinde.. iş dünyasının ekonomiye olan inancını gösteren reel kesim güven endeksi 102.6 düzeyinde gerçekleşti. Mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi ise bir önceki aya göre 1,8 puan artarak 100,9 oldu. Sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku, mevcut toplam sipariş miktarı ve gelecek üç aydaki üretim hacmine ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi.

BİST’TE FİTCH İYİMSERLİĞİ

ABD seçimleri sonrasında en iyi performans gösteren piyasalardan birisi olan Borsa İstanbul 10 bin puanda dengelenmeye çalışıyor. Merkez Bankası’nın Mart ayında da faiz indirmeye devam edeceği sinyaline rağmen bankalar yine 0.50 ekside açıldı. Tekstil, teknoloji, çimento ve ulaştırma sektörlerinde talep var. Moody’s’in Türkiye’nin kredi notunda değişikliğe gitmemesi piyasada moralleri bozdu. Görünümün pozitif olarak korunması, mevcut iyi politikaların devam ettiğini gördükçe bu sorunun aşılacağına işaret ediyor. Buna karşın Cuma günü Fitch’in görünümü pozitife çekme beklentisi piyasadaki satışların sınırlı kalmasını sağlıyor. Mopaş Marketcilikin halka arz edilen payları, 29 Ocak 2025 tarihinden itibaren Borsa İstanbul yıldız pazar’da işlem görmeye başlayacak. Halka arz edilen 57,33 milyon TL nominal değerli paylar, 35 TL baz fiyatla “MOPAS.E” işlem kodu ve sürekli işlem yöntemiyle yatırımcılarla buluşacak. Turkcell, 2018 yılından bu yana gerçekleştirdiği ilk uluslararası tahvil ihracı ile toplam 1 milyar dolar fon sağladı. Bu hafta gündemde Akbank, Arçelik, Garanti, Yapı Kredi’nin bilançoları öne çıkıyor. Garanti bankacılık sektöründe pozitif ayrışıyor. Arçelik’in faaliyet karlarının zayıf gelmesi bekleniyor. Ama nakit dışı bir defalık gelirler nedeniyle net karı artacak. Endekste 9900 puan destek 10 bin 200 puan direnç konumda.

KURLARDA MOODY’S ETKİSİ

Moody's'in not değerlendirmesini pas geçmesi, TL varlıkların yönü üzerinde olumsuz etki meydana getirdi. Dolar 35.72 Euro 37.39 TL ile açıldı. Halihazırda sabit getirili varlıklara iyi bir yabancı talebi var ve risk primimizde de bir bozulma yok. Trump’ın olası söylemleri piyasaların odağında, Fed toplantısı haftanın en önemli gelişmesi.. Fed’in faizi değiştirmesi beklenmiyor, ancak, karar metni ile FED başkanı Powell’ın yapacağı açıklamalar, para politikasının yönünü belirleyecek ABD’de açıklanacak kişisel tüketim harcamaları verisi daha kritik. ABD’de ayrıca, son çeyrek büyüme rakamları bu hafta öne çıkıyor. cuma günü piyasalar kapandıktan sonra Fitch’in Türkiye değerlendirmesi yapması bekleniyor. Bugün ise sektörel ve reel sektör güven endeksleri izlendi. Buna göre güven endeksi hizmet sektöründe %2,5; perakende ticaret sektöründe %1,4; inşaat sektöründe %2,6 arttı. Kolombiya ile tarife atışması Trump’ın politikalarına yönelik endişeyi arttırdı. Dolar endeksi 107.77 düzeyinde. Kurda 36 TL hedef oldu.

PARİTEDE DENGELENME ÇABASI

Euro, Başkan Trump'ın evrensel tarifeler konusundaki duruşunu yumuşatması ve faiz oranlarında derhal bir düşüş için savunuculuk yapması sonrasında zayıflayan doların desteğiyle bir aydan uzun süredir gördüğü en yüksek seviye olan 1,05 dolara doğru tırmandı. Ayrıca, özel sektör faaliyeti toparlanma belirtileri gösterdiği ve imalat daralması hafiflediği için euo Bölgesi ve Almanya'ya ilişkin flaş PMI'lar bir miktar iyimserlik sağladı. Bu arada, ECB'nin 2024'teki dört düşüşün ardından önümüzdeki hafta temel mevduat oranında 25 baz puanlık bir indirim daha yapması bekleniyor. Yatırımcılar ayrıca merkez bankasının yıl planlarına ilişkin sinyalleri yakından izleyecek ve piyasalar önümüzdeki aylarda daha fazla faiz indirimi bekliyor. euro dolar paritesi 1.0466 düzeyinde. Avrupa ekonomisine yönelik kötümser fiyatlamalar yoğunlaştı.. Bu hafta, Fed ve ECB toplantıları ajandada öne çıkıyor. Fed'in faizi değiştirmesi beklenmezken, ECB'den ise 25 baz puanlık bir indirim bekleniyor. Bu sabah gümrük tarifeleri ile ilgili haber akışıyla primli seyreden Dolar’la birlikte baskı altında kalan paritede 1,0430 destek olarak takip edilebilir. Yukarıda ise 1,05 direnç konumunda.

ALTINDA YÖN NİYE AŞAĞI DÖNDÜ?

Altın, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın politika kararını beklemesiyle 2753 dolara geriledi. FED’in faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor ki bu gelişme Eylül ayında başlayan faiz indirimi döngüsünde ilk duraklamayı işaret ediyor. Ancak, piyasanın odak noktası muhtemelen Fed'in, faiz oranlarının düşürülmesi çağrısında bulunan Başkan Donald Trump'ın yorumlarına nasıl tepki vereceği olacak. Altın geleneksel olarak enflasyona karşı bir korunma aracı olarak görülse de, Trump'ın politikaları enflasyonist olarak görülüyor ve bu da Fed'in faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutmasına yol açabilir ve altının cazibesini azaltabilir. Ayrıca, Trump'ın Kolombiya'nın sınır dışı edilen göçmenleri taşıyan ABD askeri uçaklarının inişine izin vermemesinin ardından ülkeye gümrük vergileri ve yaptırımlar uygulama planlarını açıklamasının ardından yenilenen gümrük vergisi endişelerinin ortasında, kıymetli metal ABD dolarındaki toparlanmadan dolayı aşağı yönlü baskıyla karşı karşıya. Altın 2750 doları kırarsa 2735 – 2720 dolar desteklerine dönebilir. 3160 – 3170 TL olan fiyatın kademeli olarak 3090 liraya düşeceğini tahmin ediyorum.