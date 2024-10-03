Teknoloji ve inovasyon festivali TEKNOFEST, Adana'da görkemli bir törenle başladı. Havacılık, uzay ve teknolojiye dair Türkiye’nin en büyük etkinliğine ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşayan Adana, yenilikçi projelere ilham vermeye devam ediyor.

TEKNOFEST Adana Coşkulu bir seremoni ile açılış yaptı!

Festival alanında kortej yürüyüşü ile başlayan açılış seremonisi ana sahne de, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Adana Valisi Yavuz Selim Köşker’in konuşmaları ile başladı. Konuşmaların ardından TEKNOFEST’e destek veren 128 paydaş kurumun yöneticilerinin de sahneye davet edilmesi ile birlikte açılış gerçekleştirildi.

Açılış seremonisinin ardından birbirinden renkli ve heyecanlı uçuş gösterileri düzenlenirken festivale katılan vatandaşlar uçuş gösterilerini hayranlıkla izledi. Açılış etkinliğinin ardından basın mensuplarına konuşan BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Milli Teknoloji Hamlesi rüyamız Adana’da can buluyor. TEKNOFEST, sadece bir festival değil; ülkemizin bağımsızlık ve geleceğini garanti altına almak için hayal ettiğimiz Milli Teknoloji Hamlesi'nin somutlaşmış hali. Bugün Adana'da gördüğümüz enerji ve tutku, bizleri bu yolda daha da cesaretlendiriyor. Gençlerimiz; tasarladıkları insansız hava araçları, yapay zeka projeleri ve inovatif fikirlerle Türkiye’nin teknoloji üretiminde lider ülkelerden biri olacağını gösteriyor. Adana’nın bereketli toprakları şimdi teknoloji ile buluşuyor."

Bayraktar, TEKNOFEST'in sadece festival değil, aynı zamanda çocukların geleceğine şekil veren, daha güvenli, huzurlu ve müreffeh bir dünyayı amaçlayan bir gençlik hareketi olduğuna dikkati çekerek, "TEKNOFEST değişimdir, umuttur. Dünyanın en büyük teknoloji organizasyonu TEKNOFEST'in 7'nci yılında gururla yeniden bir araya geldik. 2018'den bu yana tam 27 farklı şehrimizde teknoloji yarışmaları düzenledik. 81 ilimizden, 120 ülkeden konuk ve katılımcılarımız oldu." ifadelerini kullandı. Geride kalan 7 yılda, Azerbaycan'a kadar uzanan 9 farklı TEKNOFEST'i başarıyla gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Şimdi de 10'uncusunu düzenliyoruz. Önümüzdeki yıllarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk dünyası, dost ve kardeş coğrafyalarda TEKNOFEST düzenleyerek bu hareketi daha da genişletmeyi hedefliyoruz diye belirten Selçuk Bayraktar sözlerini şöyle tamamladı: "Buradan anne ve babalarımıza bir kez daha sesleniyorum. Çocuklarımız, ülkemizin ve dünyanın geleceğine işte burada yön verecekler. Burada bir değişim rüzgarı esiyor. TEKNOFEST gençleri; önce kendilerini, sonra ailelerini, sonra şehirleri, Türkiye'yi ve dünyayı değiştiriyorlar. Daha adil, eşitlikçi, müreffeh ve güvenli bir dünya sizlerle kurulacak.

Türk milletinin dünyada neler yapabileceğini işte buradaki gençler gösterecek. Hep birlikte dünyanın geleceğini Türkiye'den inşa edeceğiz. Annelerimiz ve babalarımız emin olunuz, TEKNOFEST gençleri sizin gururunuz olacak. Sizlere tüm heyecanımla, tüm samimiyetimle sesleniyorum, hayalleriniz burada gerçek olacak. Dünyayı değiştirecek hayallerinizle bu yolculuğa sizler de katılın. Gelin, hep beraber dünyayı değiştirelim.

Bugün Adana'dayız, Adana'dan ülkemin bütün gençlerine sesleniyorum. Diyarbakır'dan Trabzon'a, güzel İzmir'den Şanlıurfa'ya, gözbebeğimiz İstanbul'dan başkentimiz Ankara'ya, ülkemin bütün gençlerine sesleniyorum. Hayallerinizle, heyecanınızla gelin. Aklınızla, fikrinizle gelin. Özgürce gelin, eleştiri ve itirazlarınızla gelin. Sevgiyle gelin, memleketimize olan aşkınızla gelin. Gelin, bu gençlik hareketine bir omuz verin. Gelin, el ele tutuşalım. Gelin, dünyayı değiştirelim. Gelecek sizsiniz, siz geleceksiniz." dedi.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, festivalin açılışında yaptığı konuşmada Türkiye’nin teknoloji yolculuğunda gençlere olan güvenini vurguladı: "TEKNOFEST, bu ülkenin gençlerine olan inancımızın bir ifadesi. Adana’da düzenlediğimiz bu büyük etkinlikte bir kez daha gördük ki, gençlerimiz yarının teknoloji devlerine yön verecek potansiyele sahip. Burada, Türkiye'nin yeni teknoloji markalarının filizlendiğini görüyoruz. Sizler bu ülkenin geleceğini sadece tüketen değil, üreten bir toplum olarak inşa ediyorsunuz. Adana’dan başlayan bu ateş, Türkiye’nin dört bir yanına yayılarak yeni başarı hikâyeleri yazacaktır" dedi.



Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana'nın TEKNOFEST’e ev sahipliği yapmasından duyduğu gururu dile getirirken şehrin teknoloji yatırımlarına da dikkat çekti: "Adana olarak bu büyük organizasyona ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. TEKNOFEST, yalnızca gençlerimizin yaratıcılıklarını sergilemelerine olanak sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda Adana'nın teknoloji merkezi olma yolundaki adımlarını güçlendiriyor. Şehrimizin sanayi geçmişi ve dinamizmi, şimdi teknoloji ile birleşiyor. Burada gerçekleştirilen projeler, Adana’nın teknolojik geleceğine önemli bir katkı sunacak."

Teknoloji, Bilim ve Eğlencenin Buluştuğu Dev Festival!

TEKNOFEST Adana’da düzenlenen havacılık gösterileri, teknoloji yarışmaları, bilim atölyeleri ve seminerler, teknolojiye ilgi duyan her yaştan katılımcıya ilham veriyor. Festivalin en önemli özelliklerinden biri de gençlerin projelerini sergileme ve alanında uzman isimlerle buluşma fırsatı yakalaması. Ziyaretçiler, insansız hava araçları, robotik teknolojiler ve uzay keşifleri gibi pek çok farklı alanda düzenlenen etkinliklere katılma fırsatı bulacak.



TEKNOFEST Adana, sıcak ruhuyla birleşen inovasyon ve teknoloji rüzgârıyla hızla devam ediyor! Festival, sadece bugünün değil, geleceğin liderlerini ve projelerini ağırlıyor.

TEKNOFEST’te İlkler Rüzgarı Adana’da Esecek

TEKNOFEST Akdeniz kapsamında 2-6 Ekim tarihlerinde Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda düzenlenen festivalde ilkler de yaşanıyor. Festival boyunca gökyüzünde gerçekleşecek akrobasi gösterilerinden, ileri teknoloji simülasyonlarına, bilimsel atölyelerden, sürükleyici sergilere kadar her yaştan katılımcı için unutulmaz bir etkinlik programı yer alacak.

Köklerden Geleceğe: TEKNOFEST Dijital Evren deneyim alanında, geçmişin köklü bilimsel mirası ile günümüzün teknolojik başarıları buluşacak. Katılımcılar, Anadolu’dan çıkan bilim insanlarının izinde dijital bir yolculuğa çıkacak.

Zaferin İzinde: Çanakkale Dijital Deneyim Alanı ile katılımcılar, Çanakkale cephesinde Mehmetçik’in zorlu mücadelesini olağanüstü bir simülasyonla yaşayacak ve bu deneyimi bugünün teknolojisiyle harmanlanmış bir zafer alanında tamamlayarak kendilerini Tam Bağımsız Türkiye alanında bulacaklar.

TEKNOFEST Adana’da ziyaretçileri zamanda büyüleyici bir yolculuk ile buluşuyor. TEKNOFEST Zaman Tüneli, geçmişten günümüze tüm TEKNOFEST festivallerinin hikayesini gözler önüne seriyor. Her yılın en önemli olaylarını ve teknolojik yeniliklerini görsellerle anlatan bu özel alan, ziyaretçilere TEKNOFEST’in tarihini adım adım keşfetme fırsatı sunuyor. Ayrıca, festivallerde ilk kez hayata geçirilen projelerden, organizasyonun genel işleyişine kadar birçok önemli detay bu tünelde ziyaretçileri bekliyor.

Geleceğin Mimarları TEKNOFEST Adana’da

790 bin takım ve 1 milyon 650 binden fazla yarışmacının katıldığı TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları, genç yetenekleri buluştururken, 50 ana kategori ve 128 alt kategoride yarışan ekipler, geleceğin teknolojilerini şekillendirmek için kıyasıya mücadele ediyor. TEKNOFEST 2024 kapsamında gerçekleştirilen yarışmalarda dereceye giren takımlar, TEKNOFEST Şampiyonlar Liginde bir araya geliyor. Dereceye giren takımlar Adana’da düzenlenecek Şampiyonlar liginde yarışacak. Yarışma şampiyonları, ödüllerini almak için Adana’da gerçekleştirilecek festivalde sahneye çıkacaklar.

TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi: İlk Kez Adana’da!

Bu yıl ilk kez düzenlenecek TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi, Türkiye’nin en başarılı teknoloji takımlarını buluşturuyor. Adana Şakirpaşa Havalimanında 2-6 Ekim tarihlerinde devam eden bu prestijli yarışta, büyük ödül olan 500 bin TL için heyecan dolu bir mücadele yaşanacak. İnsanlık için adalet ve merhamet ilkesiyle teknoloji üreten takımlar; teknoloji ekosistemindeki yerlerini alarak birbirleriyle etkileşim kuracak ve büyük yarışın keyfini çıkaracak. 3 gün sürecek TEKNOFEST Şampiyonlar Liginde sürpriz başlıklarda hünerlerini sergileyen takımlar arasında kıyasıya rekabet ve dostluk rüzgârı esecek. Alanında uzman jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda en başarılı olan takımlar, final gününde yarışmaya hak kazanacak.

2-6 Ekim 2024’te Adana, Türkiye’nin dört bir yanından gelen teknoloji meraklılarını ağırlayan, bilimden havacılığa, dijital deneyimden mühendisliğe kadar birçok alanda ziyaretçilerine unutulmaz bir festival sunuyor. Festivale katılacak ziyaretçilerimiz alana ulaşım konusunda, belirlenen ring alanlarından toplu taşıma araçlarını tercih edebiliyor. Teknoloji yarışmalarını yakından takip etmek isteyen ziyaretçiler alana www.teknofest.org web sitesi üzerinden online kayıt yaparak hızlı giriş yapabiliyor. Girişlerin tamamen ücretsiz olduğu festivalde, 7 yaş altındaki ziyaretçiler için kayıt zorunluluğu bulunmuyor.