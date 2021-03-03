Zabıtadan yeniden açılan işyerlerine "Yeni Normal" bilgilendirmesi

Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında kontrollü bir şekilde yeniden hizmet vermeye başlayan işyerlerine yönelik bilgilendirme ve denetim çalışması gerçekleştirdi.

2 Şubat 2021 tarihli İçişleri Bakanlığı Genelgesi Kapsamında 17 il dışında Türkiye genelinde Kontrollü Normalleşme Süreci başlatılırken, turuncu renkle Yüksek Riskli İller kategorisinde değerlendirilen Tekirdağ’da kafe, restoran ve benzer işletmeler belirli şartlar eşliğinde açılmaya başladı. Sürecin nasıl işleyeceği ile ilgili işyerlerine yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştiren Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hizmete başlayan işletmelerde denetim faaliyetlerini de gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tekirdağ’ın yüksek risk grubunda olduğunun altı çizilerek, yeniden açılan işletmelere yönelik sıkı denetim faaliyetlerinin uygulanacağı, işletme sahiplerinin ve vatandaşların uyarı ve yönlendirmelere azami özen göstermeleri hatırlatıldı.