Zabıtadan yeni yıl denetimi

Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından, yaklaşan yeni yıl öncesi yoğun talep gören kuruyemiş satışı yapan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimler kapsamında ürünlerin tazeliği, fiyatları ve kalitesi, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı gibi kriterler incelenerek vatandaşların sağlıklı gıdaya erişimine katkı sağlanmış oldu. Denetimler sırasında kurallara riayet ettiği tespit edilen işletmelere teşekkür edilerek Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’in yeni yıl mesajı iletildi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri ayrıca Tekirdağ İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bağlı ekiplerle birlikte seyyar balıkçılara yönelik balık boyu denetimi de gerçekleştirdi. Yasal sınırdan küçük boyutlu balık satışı yapan esnafa uyarılarda bulunularak deniz ürünlerinin sürdürülebilirliği ile ilgili bilgilendirmede bulunuldu.