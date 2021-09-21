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Zabıtadan Değirmenaltı esnafına denetim

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, üniversite öğrencilerinin yoğunlukta olduğu Değirmenaltı Mahallesi’nde hijyen, kaldırım işgali ve tabela, afiş gibi tanıtım materyallerinin yönetmeliklere uygunluğunu denetledi.

TEKİRDAĞ 21.09.2021, 09:36
Zabıtadan Değirmenaltı esnafına denetim

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, üniversite öğrencilerinin yoğunlukta olduğu Değirmenaltı Mahallesi’nde hijyen, kaldırım işgali ve tabela, afiş gibi tanıtım materyallerinin yönetmeliklere uygunluğunu denetledi.

Namık Kemal Üniversitesi yerleşkesinin bulunması sebebiyle özellikle eğitim-öğretim döneminde yoğun öğrenci nüfusunu ağırlayan Değirmenaltı Mahallesi’nde kapsamlı denetimler gerçekleştiren Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, gıda üretimi ve satışı yapan işletmelerde hijyen, kaldırım işgali gibi konularda kontrol çalışması yürüttü. Kanun ve yönetmelik doğrultusunda sorunlar tespit edilen işletmelere, üniversite açılmadan önce gerekli uyarılar yapılarak sağlıklı bir işleyiş kazandırıldı.

İzinsiz asılan afiş ve ilanlar toplandı

Zabıta Müdürlüğü ayrıca yönetmeliklere uygun olmayan şekilde tabela, afiş asan, ilan yapıştıran esnafa da uyarılarda bulunuldu. İlan ve afiş asmak için Süleymanpaşa Belediyesinden izin alınması ve belediyenin gösterdiği alanlarda tanıtım çalışmalarının yapılması zorunluluğu hatırlatıldı. Ekipler ayrıca uygunsuz ilan ve afişleri sökerek görüntü kirliliğinin önüne geçilmesini sağladı.

Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, denetimlerin titizlikle sürdürüldüğü belirtilerek, zor durumda kalmamak için esnaf ve işletmelerin faaliyetlerini kanun ve yönetmeliklere uygun şekilde yürütmelerinin önemine değinildi.

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