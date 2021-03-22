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Yüz yüze eğitimin başladığı okullarda virüs denetimi yapıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge kapsamında Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren okullarda denetim yapıldı. Kaymakam Atilla Selami Abban başkanlığında gerçekleştirilen denetimlerde okullar ve kantinler kontrol edildi.

TEKİRDAĞ 22.03.2021, 18:27
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Yüz yüze eğitimin başladığı okullarda virüs denetimi yapıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge kapsamında Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren okullarda denetim yapıldı. Kaymakam Atilla Selami Abban başkanlığında gerçekleştirilen denetimlerde okullar ve kantinler kontrol edildi.

Yüz yüze eğitimin başlaması ile birlikte servislerle okullarına ulaşım sağlayan öğrenciler için okul servislerinde alınması gereken önlemler yaşanan salgın süreci nedeniyle arttırıldı. Okul servislerinde hijyen, araç kapasitesi ve salgın şartlarına uygun öğrenci sayısı ile maske ve benzeri konularla ilgili kapsamlı denetim yapılarak, şartlar yerinde incelendi. Kaymakam Atilla Selami Abban başkanlığında yapılan denetimlerde uyulması gereken kurallar hatırlatıldı. Denetimlerin devam edeceği belirtildi.
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