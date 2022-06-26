banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Akdeniz Oyunları’nda ilk altın madalya Eray Şamdan’dan
Akdeniz Oyunları’nda ilk altın madalya Eray Şamdan’dan
Balıkçı Kenan: 'Balık yemenin mevsimi olmaz'
Balıkçı Kenan: 'Balık yemenin mevsimi olmaz'
Yurtta hava durumu!
Yurtta hava durumu!
Yargıtay’dan su sızıntısı kararı
Yargıtay’dan su sızıntısı kararı

Yüksekten düştü, hastanelik oldu

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde 5 metre yüksekten düşen şahıs yaralandı.

TEKİRDAĞ 26.06.2022, 20:43
Yüksekten düştü, hastanelik oldu

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde 5 metre yüksekten düşen şahıs yaralandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Kazımdirik Turan Mahallesi Rehber Sokak üzerindeki Toprak Mahsulleri Ofisi Muratlı Ajans Amirliği içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, 5 metre yükseklikten düşen Ersin A. adlı kişi yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Yüksekten düşme vakasıyla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Yorumlar (0)
23°
açık