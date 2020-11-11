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Yol kontrolünde durdurulan aracın sürücüsünün üzerinden eroin çıktı
TEKİRDAĞ’IN ŞARKÖY İLÇESİNDE DURUMUNDAN ŞÜPHELENEREK DURDURULAN ARACIN SÜRÜCÜSÜNDEN UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ. POLİS EKİPLERİNCE ŞARKÖY İLÇESİ KARADEĞİRMEN KAVŞAĞINDA YOL UYGULAMASI YAPILAN ESNADA, EDİRNE’NİN KEŞAN İLÇESİ İSTİKAMETİNDEN ŞARKÖY’E DOĞRU GELEN BİR ARAÇ DURDURULDU. ARAÇTAN İNDİRİLEN 2 ŞAHSIN ÜST ARAMASI SIRASINDA ARACIN SÜRÜCÜSÜ M.Y. İSİMLİ ŞAHIS CEBİNDEN ÇIKARDIĞI ŞEFAF POŞET İÇERİSİNDE 0,42 GRAM EROİN MADDESİNİ KENDİ RIZASI İLE POLİSE TESLİM ETTİ. KONUYLA İLGİLİ SORUŞTURMA İŞLEMLERİ BAŞLATILARAK ARAÇ SÜRÜCÜSÜ M.Y. VE YANINDA BULUNAN O.A.’YA UYUŞTURUCU MADDE KULLANMAK, SATIN ALMAK VEYA BULUNDURMAK SUÇUNDAN ADLİ İŞLEM YAPILDI.
TEKİRDAĞ 11.11.2020, 13:55
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Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde yol uygulaması sırasında durdurulan bir aracın sürücüsünün üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.Polis ekiplerince Şarköy ilçesi Karadeğirmen Kavşağı’nda yapılan yol uygulamasında, Edirne’nin Keşan ilçesi istikametinden Şarköy’e doğru gelen bir araç durduruldu. Araçtan indirilen 2 şahsın üst araması sırasında aracın sürücüsü M.Y., cebinden çıkardığı şeffaf poşet içerisindeki 0,42 gram eroini polise teslim etti. M.Y. ve yanında bulunan O.A.’ya uyuşturucu madde kullanmak, satın almak veya bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı.