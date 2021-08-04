Yol çalışmaları hız kesmeden sürüyor

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinin yol problemini ortadan kaldırmak için gece gündüz çalışan belediye ekipleri, çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Yavuz Mahallesi’ndeki zemin kaldırma, asfalt ve aşınma asfaltı serimi ile kilit taş döşeme çalışmaları devam eden Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri, Barbaros Mahallesi’nde de sathi kaplama ve asfalt çalışmaları başlattı.

Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen yol çalışmalarını günbegün yerinde takip eden Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Yavuz Mahallesi’nde devam eden çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak mahalle sakinlerinin yol sorununun giderilmesi talimatı verdi.

2021 yılı sonuna kadar yol problemi büyük ölçüde bitecek

Barbaros Mahallesi’ndeki çalışmaların da titizlikle sürdürüldüğü öğrenilirken, ihtiyaç duyulan yollarda sathi kaplama çalışması gerçekleştiriliyor. Ayrıca asfalt seriminin de hız kazandığı bölgede ekipler özverili bir çalışma yürütüyor.

Konuyla ilgili Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, eşzamanlı olarak yerine getirilen yol çalışmalarının yaz sezonu sonuna kadar devam edeceği, 2021 yılı sonu itibariyle ilçenin yol sorununun büyük ölçüde ortadan kaldırılmasının hedeflendiği belirtildi.