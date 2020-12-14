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Yem üreten fabrikalar denetleniyor
Tekirdağ’da yem üretimi yapan fabrika ve işletmelerde denetim gerçekleştiriliyor.
TEKİRDAĞ 14.12.2020, 12:46
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Tekirdağ’da yem üretimi yapan fabrika ve işletmelerde denetim gerçekleştiriliyor.Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personellerince, yem üretimi yapan fabrika ve işletme denetimleri aralıksız devam ediyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yem kontrol görevlileri, yıl boyunca hayvan sağlığının korunması ve yem güvenilirliğinin sağlanması amacı ile denetimlerini sürdürüyor. Tekirdağ’da üretim yapan yem işletmelerde bu yıl, risk esasına dayalı ve Tarım ve Orman Bakanlığının belirlediği program çerçevesinde gerekli sayıda kontrol ve denetim gerçekleşiyor.
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